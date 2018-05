Avstrija bo znižala socialno pomoč tujcem in večjim družinam

Minimalna socialna pomoč bo sicer ostala z 863 evri na dosedanji ravni, a je od tega 300 evrov vezanih na izpolnitev pogojev.

Tujci bodo morali tako v prihodnje med drugim dokazati znanje nemščine na ravni sporazumevalnega praga oz. B1 ali pa znanje angleščine na ravni učinkovitosti oz. C1. To bo sicer veljajo tudi za že obstoječe tuje prejemnike pomoči.

Jezik pogoj za socialno pomoč

"Nemščina bi morala biti ključ do dostopa minimalne socialne pomoči," je dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz.

V prihodnje bo avstrijska vlada reformirala tudi pomoč za družine. Do sedaj so namreč dežele same določale, ali se za vsakega otroka plača enako višino pomoči, ali se ta z vsakim nadaljnjim otrokom niža. V prihodnje se bo višina prejemka znižala že z drugim otrokom. Starši samohranilci sicer reza ne bodo občutili tako ostro.

Dpa še opozarja, da bo tudi slednji ukrep po žepu udaril predvsem tujce, ki imajo običajno več otrok kot Avstrijci.

Kurz je zagotovil, da se želi tako boriti proti imigraciji v avstrijski socialni sistem. Na zasedanju vlade v Mauerbachu v bližini Dunaja je pojasnil, da se je minimalna socialna pomoč od leta 2012 zvišala za kar 60 odstotkov.

Veliko kritik

Dobrodelne ustanove so medtem že kritizirale odločitev vlade. "Mislim, da je nevarno, da se izigrava eno skupino ljudi proti drugi. Tisti, ki imajo radi Avstrijo, je ne bodo razdvajali," je dejal vodja avstrijske Caritas Michael Landau.

Tudi pravni strokovnjaki so podvomili v sklep avstrijske vlade. Po pravu EU imajo pravico do socialne pomoči tako tisti, ki so prejeli azil, kot državljani. Državljani Evropske unije v Avstriji, ki imajo zelo nizek dohodek, so bili sedaj že upravičeni do minimalne socialne pomoči, ni pa jasno, kako bo to vplivalo na njih v prihodnje.