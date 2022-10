Avstrija bo še naprej imela istega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Van der Bellen vnovič izvoljen za avstrijskega predsednika

Dunaj, 9. oktobra - Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je na današnjih volitvah osvojil nov mandat, kažejo projekcije volilnih izidov, ki jih je objavila avstrijska televizija ORF. Sodeč po teh napovedih se mu obeta 55,4 odstotka glasov.

Na drugo mesto se je uvrstil kandidat svobodnjakov (FPÖ) Walter Rosenkranz z 18,4 odstotka glasov, tretji pa je neodvisni kandidat Tassilo Wallentin z 8,4-odstotno podporo.

Javnomnenjske raziskave so napovedovale zmago Van der Bellnu za nov šestletni mandat, vprašanje pa je bilo, ali mu bo veliki met uspel že v prvem krogu ali pa bo končnega zmagovalca prinesel drugi krog volitev čez mesec dni.

Za položaj predsednika se je sicer potegovalo rekordnih sedem kandidatov. Z izjemo Rosenkranza so vsi nastopili kot nestrankarski ali s podporo manjših strank. To velja tudi za Van der Bellna, sicer nekdanjega vodjo avstrijskih Zelenih, ki pa se je strankarski izkaznici odpovedal leta 2016, ko se je preselil v Hofburg.

Pravico oddati glas na predsedniških volitvah je imelo nekaj manj kot 6,4 milijona avstrijskih državljanov, starejših od 16 let. Vse več se jih v zadnjih letih odloča za glasovanje po pošti, kar pomeni, da so morali glasovnice oddati do sobote zjutraj, šteli pa jih bodo šele v ponedeljek. Za glasovnice po pošti je tokrat zaprosilo okoli 15 odstotkov volilnih upravičencev.

Začasni končni rezultati volitev bodo znani okoli 20. ure.