Avstralija ustanavlja poveljstvo obrambnih sil za vesolje

Dutton je nadgradnjo obrambnih kapacitet Avstralije napovedal v govoru silam avstralskega vojaškega letalstva, ki bo predvidoma tudi igralo osrednjo vlogo v prihodnji agenciji, skupaj z avstralsko kopensko vojsko in mornarico ter zasebnimi pogodbeniki. Minister za obrambo več podrobnosti o proračunu in kadrovski zasedbi agencije ni razkril.

Vesoljsko poveljstvo bo vodil letalski general Cath Roberts, po Duttonovih besedah pa bo to sprva "skromno", a pri tem ni skrival večjih ambicij za prihodnost. Avstralsko vesoljsko poveljstvo odpira vrata k okrepljenemu sodelovanju avstralske in ameriške vojske, ki je lastno vesoljsko agencijo oblikovala leta 2019. To bo še utrdilo partnerstvo med državama, ki sta skupaj z Združenim kraljestvom septembra podpisali varnostni pakt AUKUS.

A year after first being flagged by the ⁦@AusAirForce⁩ - Australia’s Defence Space Command has today been officially launched - commanded by Air Vice-Marshal Cath Roberts, with headquarters located at Fairbairn in Canberra pic.twitter.com/mRvqL1Sf8i