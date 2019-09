Ameriško pravosodno ministrstvo toži Snowdna zaradi njegove knjige spominov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tožbi je navedeno, da je žvižgač Edward Snowden z objavo knjige, v kateri so objavljene tudi državne skrivnosti, prekršil pogodbo o nerazkritju, ki jo je podpisal ob pogodbeni zaposlitvi pri ameriški agenciji za nacionalno varnost (NSA). NSA je obveščevalna agencija, Snowden pa je zbiral informacije o njenem delu in jih leta 2013 odnesel s seboj najprej v Hongkong, nato pa v Rusijo, kjer so ga sprejeli z odprtimi rokami.

Snowden: Tožba je za knjigo potrdilo avtentičnosti

Podobno pogodbo o nerazkritju je Snowden podpisal tudi z ameriško obveščevalno agencijo Cia. Ameriško pravosodno ministrstvo zdaj zahteva vse prihodke od knjige, ki je izšla na dan torkove tožbe. Snowden v knjigi opisuje svojo zgodbo in pojasnjuje, zakaj je tvegal lastno svobodo, da bi razkril nemoralno početje ameriškega državnega aparata oziroma nadziranje državljanov brez nadzora v imenu vsemogočne nacionalne varnosti.

"Težko si zamislim večje potrdilo avtentičnosti za svojo knjigo, kot je tožba ameriške vlade, ki s tem potrjuje, da zapisano drži in da gre dobesedno za ravnanje proti zakonu," je prek Twitterja sporočil Snowden. Založba Macmillan je sporočila, da je ponosna na objavo knjige in razočarana zaradi tožbe. Snowdnov odvetnik Ben Wizne je ob tem sporočil, da knjiga ne vsebuje nobenih skrivnosti, ki jih mediji do zdaj še niso objavili.