Ameriški vladi grozi zaprtje

Do sinoči je veljalo, da se bo ameriški vladi ob koncu leta morda le uspelo izogniti prekinitvi financiranja dela nekaterih svojih agencij, med njimi ministrstva za domovinsko varnost, ki varuje meje.

Republikanski vodja senatne večine Mitch McConnell je uvidel, da demokrati Trumpu ne bodo dali petih milijard dolarjev za zid, in dal na glasovanje predlog za začasno financiranje agencij do 8. februarja. Senat je predlog potrdil soglasno.

Januarja večino prevzemajo demokrati

Za proračunske zakone je v 100-članskem senatu potrebna večina 60 glasov, ki pa jih McConnell nima. Demokrati ne bodo popustili, ker so odgovornost za zaprtje naprtili Trumpu z njegovo pomočjo. Trump zdaj ne sme popustiti zaradi baze, ki jo bo potreboval na naslednjih predsedniških volitvah leta 2020.

Trump se je pred dnevi sam javno zapletel, ko je dejal, da bo s ponosom prekinil financiranje vlade, če ne bo denarja za zid, in demokrati so skovali izraz "Trumpovo zaprtje". McConnell tudi ni najbolj navdušen nad zidom in je menil, da bo začasni podaljšek rešil problem, ker bodo januarja v predstavniškem domu večino prevzeli demokrati in bo Trumpove zgodbe o zidu konec, ker ne bo denarja od demokratov.

V vrstah Trupove struje izbruhnila revolucija

V vrstah skrajne Trumpove struje med republikanci je po senatni potrditvi začasnega podaljška izbruhnila revolucija.

Skrajneži, kot je Ann Coulther, so Trumpovo vlado označevali za komedijo, napadi pa so leteli z vseh drugih desnih koncev ZDA. Trumpa je lastna baza obtožila izdaje oziroma poraza proti demokratom, kar je slaba napoved za leto 2020.

Trump je sprva poudarjal, da Mehika že plačuje za zid, v kar ne verjamejo niti njegovi podporniki. Nato je poudarjal, da bodo našli denar iz drugih virov. Potem je ugotovil, da to ne bo zakonito. Coultherjevi je blokiral dostop do svojega računa na Twitterju, opustil izraz zid in začel govoriti o betonskih ali železnih stebrih, skozi katere se lahko kaj vidi. Demokrati v tem niso videli kompromisa.

Trump napovedal, da bo zaprl vlado

Trump se je na koncu razjezil in po nekaj besnih tvitih po telefonu poklical radijskega voditelja Rusha Limbaugha ter napovedal, da bo zaprl vlado. To je potem povedal tudi predsedniku predstavniškega doma Paulu Ryanu.

Zaprtje vlade sicer predvidoma ne bo imelo hujših posledic. V najslabšem primeru bo nekaj sto tisoč zveznih uslužbencev čez praznike ostalo doma. Denar pa so do zdaj dobili nazaj po vsakem zaprtju vlade in ga bodo najverjetneje tudi tokrat, če Trump ne bo vztrajal v prizadevanjih, a vendarle dobil sredstva za zid.

Vse še ni padlo v vodo, saj se trenutni začasni podaljšek financiranja dela vladnih agencij izteče nocoj opolnoči in morda se lahko še kaj dogovorijo. Demokrati so v senatu potrdili več kot milijardo dolarjev za varnost na meji, a ne za zid ali kaj podobnega.