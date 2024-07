Ameriški oporišči v Iraku in Siriji tarča raketnih napadov

Oporišči ZDA v Iraku in Siriji sta bili danes in tudi dan prej tarča napada z raketami in brezpilotnim letalnikom, so povedali iraški in ameriški varnostni viri ter sirski nevladniki. O morebitnih žrtvah in škodi ne poročajo. Kdo stoji za napadom, za zdaj ni znano, v preteklosti pa so podobne napade izvajale proiranske skupine.

Po navedbah iraških in ameriških varnostnih virov je bilo tarča napada oporišče Ain al Asad v zahodni iraški regiji Anbar ob meji s Sirijo. V oporišču so nameščene enote mednarodne protidžihadistične koalicije pod vodstvom ZDA v Iraku in sosednji Siriji.

Po iraških navedbah je do napada prišlo z dronom, v bližino oporišča Ain Al Asad pa so padle tudi najmanj tri rakete.

Ameriški uradnik pa je povedal, da so glede na prve ugotovitve izstrelki pristali zunaj oporišča, ne da bi povzročili žrtve ali škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najmanj ena raketa je padla tudi v bližino oporišča koalicijskih sil na plinskem polju Conoco v provinci Deir Ezor v vzhodni Siriji, je poročal Sirski observatorij za človekove pravice. Raketa naj bi bila izstreljena z območij pod nadzorom proiranskih milic.

Po podatkih observatorija je bilo na območju slišati eksplozijo, vendar poročil o morebitnih žrtvah za zdaj ni.

Odgovornosti za napade ni prevzel še nihče

Oborožene skupine v Iraku, ki jih podpira Iran, so v zadnjih mesecih večinoma ustavile tovrstne napade na koalicijske sile pod vodstvom ZDA, ki so bile napotene v to bližnjevzhodno državo, da bi pomagale v boju proti skupini Islamska država.

Zadnji napadi so se zgodili po varnostnem srečanju, ki je potekal ta teden med iraškimi in ameriškimi uradniki v Washingtonu, na njem pa so govorili o prihodnosti mednarodne koalicije v Iraku. Skupine, ki jih podpira Iran, so zahtevale umik teh enot.

Ameriško obrambno ministrstvo je v sredo sporočilo, da sta strani dosegli "dogovor o konceptu nove faze dvostranskih varnostnih odnosov", še poroča AFP.