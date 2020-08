Ameriška astronavta uspešno pristala v Mehiškem zalivu

Ameriška astronavta Doug Hurley in Bob Behnken sta po dveh mesecih na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), kamor sta konec maja odšla v nosilni raketi podjetja SpaceX Falcon, uspešno pristala v morju v Mehiškem zalivu. "Dobrodošla nazaj na Zemlji, hvala, da sta letela s SpaceX," so jima dejali v nadzornem centru ob koncu zgodovinske misije.

Astronavta sta v vesolje odšla v okviru testnega poleta prvega zasebnega plovila, ki je v vesolje popeljalo človeško posadko, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA.

Kapsula je vesoljsko postajo zapustila v soboto, astronavta pa sta po 19 urah letenja pred pristankom preko avdio posnetka nagovorila njuna sinova, ki sta ju pozvala, naj se hitro vrneta domov.

Tokratni pristanek kapsule z astronavtoma je bil tudi prvi pristanek v vodi za kapsulo s človeško posadko po 45 letih, navaja STA.

Pred odhodom sta se Nasina astronavta poslovila od drugih članov posadke na ISS. Med krajšo slovesnostjo je Behnken dejal, da je bil najtežji del izstrelitev pred dvema mesecema, najpomembneje pa je, da prideta domov.

Vodja misije Chris Cassidy je povedal, da je "vznemirljiv dan" in poudaril pomen novih načinov transporta astronavtov. Od ameriških kolegov sta se poslovila tudi ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner.

Behnken in Hurley sta proti ISS poletela 30. maja na nosilni raketi podjetja SpaceX Falcon. To je bil prvi polet človeške posadke proti ISS z ameriškega ozemlja po letu 2011, ko je Nasa upokojila vesoljske raketoplane. Vse odtlej so ameriški astronavti na ISS potovali s pomočjo ruskih raket. To je bil tudi prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja.