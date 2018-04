Abdeslamu za teroristični napad v Parizu 20 let zapora

Sodišče v Bruslju je edinega preživelega osumljenca za teroristične napade novembra 2015 v Parizu Saleha Abdeslama danes obsodilo na 20 let zapora. Na enako kazen so obsodili tudi njegovega pomagača Sofiana Ayarija.

Sojeno 20-letno zaporno kazen je za oba vpletena v teroristični napad zahtevalo tožilstvo. To je sicer najvišja zagrožena kazen za očitana dejanja.

Abdeslam je sicer edini preživeli med džihadisti, ki so novembra 2015 v Parizu izvedli niz napadov, v katerih je umrlo 130 ljudi. Po napadih so ga iskali po vsej Evropi, prijeli pa v Bruslju štiri mesece pozneje. Sojenje proti njemu v Franciji naj se ne bi začelo pred letom 2019.

Abdeslamu so dosodili 20 let zaporne kazni.

Zanikala dejanje ob zaupanju v Alaha

Dvojica je skupaj s še enim pomagačem 15. marca 2016 streljala na policiste, ko so ti hoteli preiskati stanovanje, v katerem so se skrivali po napadih v Parizu. Tretji teroristični osumljenec je bil v streljanju ubit, štirje policisti pa so bili ranjeni.

Abdeslam je sodišče obtožil pristranskosti do muslimanov in zatrdil, da zaupa v Alaha. Njegov soobtoženec Ayari je priznal povezave s skrajno skupino Islamska država, zanikal pa streljanje na policiste.