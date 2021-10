76. rojstni dan nosilca upanja za svet

Začelo se je s konferenco 50 držav v San Franciscu od aprila do junija leta 1945, ko so pripravili ustanovno listino, ta pa je začela veljati 24. oktobra istega leta, ko jo je ratificirala večina držav podpisnic.

Ob dnevu ZN bodo na sedežu svetovne organizacije v New Yorku, v Ženevi in drugje po svetu potekale številne slovesnosti, na katerih naj bi potrdili, da ZN ostajajo najpomembnejši forum za obravnavo globalnih problemov, ki jih v tem času pandemije in podnebnih sprememb ter vedno prisotnih spopadov in vojn ne primanjkuje.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob prazniku v posebni poslanici sporočil, da so bili ZN pred 76 leti ustvarjeni kot nosilec upanja za svet, ki nastaja iz sence katastrofalnega spopada. Opozoril je, da svet še zdaleč ni popoln, med drugim zaradi pandemije, spopadov, lakote, revščine in podnebnih sprememb, edina pot naprej pa je solidarnost.

V globalni okvir sodelovanja so se januarja vrnile tudi ZDA, ki so največja finančna podpornica ZN. Foto: Reuters

Predsednik Joe Biden je ob dnevu ZN izdal odlok, v katerem je med drugim poudaril, da živimo v času velike bolečine zaradi pandemije koronavirusa, ki je po svetu zahtevala pet milijonov življenj, in podnebnih katastrof, vendar gre tudi za čas velikih priložnosti za boljšo prihodnost.

V Generalni skupščini ZN v New Yorku je bil že v četrtek koncert, ki je potekal v hibridni obliki, deloma v živo, deloma v posnetku, z majhnim občinstvom, ker se pandemija nadaljuje. Pod naslovom Gradimo nazaj bolje za mir in blaginjo so v organizaciji Južne Koreje v živo nastopili violinistki Angela in Jennifer Chun in sopranistka Youngok Shin.

Posebno praznovanje so pripravili na Expu 2020 v Dubaju z razstavo 50.000 podob iz več kot 130 držav.

Ob nastanku so imeli ZN 51 držav članic, danes jih štejejo 193. Slovenija je članica svetovne organizacije postala 22. maja 1992. Foto: STA