30-letnici pomotoma odstranili povsem zdravo maternico. Bolnišnica: Nismo krivi.

Lani poleti so zdravniki 30-letni pacientki povedali, da ima raka na maternici in zato nujno potrebuje operacijo. Ženski so tumor odstranili, pooperacijski pregled v laboratoriju pa je pokazal, da tkivo pravzaprav ni bilo rakavo. Napaka se je zgodila v laboratoriju, kjer je bil vzorec tkiva 30-letnice "kontaminiran" z vzorcem druge pacientke.

Na kliniki odgovornost zavračajo

V javnosti je bilo še posebej veliko ogorčenje nad odzivom bolnišnice, kjer omenjeni incident obžalujejo, a zavračajo vso odgovornost in trdijo, da ni šlo za zdravniško napako.

Zgornjeavstrijski zdravstveni holding, ki upravlja univerzitetno kliniko Kepler v Linzu, se sklicuje na medicinsko literaturo, ki naj bi navajala, da se lažno pozitiven rezultat lahko pojavi v od 0,01 do treh odstotkih primerov, tudi ob največji mogoči oskrbi.

Z univerzitetne klinike Kepler so na vprašanje ORF Zgornja Avstrija o omenjenem primeru odgovorili, da je treba medicinske odločitve, v tem primeru glede operacije, vedno sprejemati na podlagi takrat dostopnih informacij in ne na podlagi kasnejših ugotovitev. Prav tako so opozorili, da je bil takrat priporočeni postopek medicinsko upravičen in potreben glede na življenjsko nevarno naravo bolezni. Mladi Avstrijki in njenemu odvetniku so svetovali, naj se za nevtralen vpogled v primer obrneta na Združenje pacientov in oskrbovalcev Zgornje Avstrije.

"Omenjeni primer na univerzitetni kliniki Kepler dejansko razkriva ne le medicinski problem – napačno diagnozo s smrtnimi posledicami – v tej zdravstveni ustanovi, temveč predvsem velik neuspeh v vodenju in komunikaciji," je incident komentiral pokrajinski tiskovni predstavnik Neos liberalcev in vodja parlamentarne skupščine Felix Eypeltauer.