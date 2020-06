170 delavcev na pomoč v Kongo

V Demokratični republiki Kongo je danes pristalo prvo od treh letal iz Evropske unije, ki bodo v državo skupno prepeljala 40 ton humanitarnega blaga in 170 humanitarnih delavcev za pomoč v boju proti bolezni covid-19. Na prvem letalu so v državo prispeli tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič ter zunanja ministra Belgije in Francije, Philippe Goffin in Jean-Yves Le Drian, poroča STA.