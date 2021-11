Sto pet let stara gospa podira rekorde #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julia Hawkings, stara sto pet let, je želela rekord v svoji kategoriji v teku na 100 metrov doseči v manj kot minuti. Pretekla jih je v 46.07 sekunde. Na Nacionalnem združenju za igre starejših (NSGA) je tekmovala v svoji kategoriji in v njej postala rekorderka. Upokojena učiteljica pravi, da se svojih let ne zaveda.

Tekačica, ki se je s tekom začela ukvarjati šele pri stotih letih, še pred tem pa se je s kolesarjenjem spoznala šele, ko je dopolnila 80 let.

"No, samo ostanite zdravi in nadaljujte s tekom. Sama bom tekla tako dolgo, dokler bom lahko," je odgovorila na vprašanje, kaj dosežek pomeni zanjo in kaj dosežek pomeni za vse ostale.

Išče drobne strasti in čarobne trenutke

Njen cilj je preteči ali prehoditi en kilometer na dan, zaradi njenih podvigov pa se je je prijel vzdevek Hurikan.

"Mislim, da je pri teh letih pomembno, da imaš strasti in da skrbiš za to. Več kot jih imaš, ko si starejši, dlje boš živel, ker imaš razloge za življenje," je povedala o receptu za poskočnost pri teh letih.

"Druga stvar pa so čarobni trenutki. Stvari kot so mavrice, utrinki, sončni vzhodi, zahodi, ptičje petje ... to je brezplačno dostopno vsem," je še povedala.