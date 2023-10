104-letnica umrla kmalu po rekordnem skoku s padalom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Globoko smo užaloščeni zaradi njene smrti in smo počaščeni, da smo lahko bili del njenega rekordnega skoka," so sporočili iz padalskega kluba Skydive Chicago, potem ko je osebje doma za ostarele pri Chicagu v ponedeljek zjutraj ugotovilo, da je umrla med spanjem.

Dorothy Hoffner je v tandemu skočila iz letala na višini 4.100 metrov pri kraju Ottawa v zvezni državi Illinois, kakšnih 140 kilometrov jugovzhodno od Chicaga. Po pristanku je navdušenim gledalcem z nasmehom povedala, da so leta le številke in da se ne počuti nič posebno. S padalom je nazadnje skočila pred štirimi leti, ko je dopolnila sto let.

Rekorderka umrla med spanjem

Tukaj si lahko ogledate njen skok s padalom:

Tiskovna agencija AP navaja besede njenega prijatelja Joeja Conanta, ki je dejal, da je bila polna neverjetne energije. Conant si zdaj prizadeva, da jo uvrstijo v Guinnessovo knjigo rekordov. Trenutni rekord v knjigi ima Linnea Ingegard Larsson iz Švedske, ki je lani maja skočila iz letala, ko je bila stara 103 leta.

Foto: Reuters