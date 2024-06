Tudi Žan Serčič žrtev izgorelosti #Spotkast

Priljubljeni glasbenik in producent Žan Serčič trenutno velja za enega od najbolj popularnih pevcev pri nas. Zadnja pesem Bela Lilija postaja vse bolj priljubljena med njegovimi oboževalkami in oboževalci in prepričani smo, da jo boste lahko slišali tudi na njegovem velikem koncertu, ki bo v torek, 18. junija, v Križankah. Med pripravami nanj ga je v Spotkastu gostila Eva Cimbola.

Čeprav Žan Serčič na zelo osebna vprašanja sicer ne odgovarja rad, pa je tokrat spregovoril o marsičem, česar o njem še nismo vedeli.

Glede zasebnosti meni, da ne ve, zakaj bi njegovi karieri koristilo, če bi z javnostjo delil podatke o svojih dekletih in podobno. Pretekle izkušnje so ga namreč naučile, da to ni vedno dobro in da lahko kdo zaradi tega močno trpi.

Tudi svoje starše vedno vpraša za dovoljenje, kadar želi objaviti kakšno fotografijo. To se mu zdi edino pravilno, saj se je, kot poudarja, za izpostavljenost odločil on in ne njegova razširjena družina.

Žan Serčič zasebnih informacij o svojih dekletih ali družinskih članih ne deli rad. Foto: Siol.net

Ideja Žana Serčiča mu ni bila vedno všeč. Pri 16 letih, ko se je po zmagi na Talentih vse začelo odvijati zelo hitro, se ni zavedal, da gredo stvari morda v nekoliko napačno smer. "Ko sem se pogledal v ogledalo in si rekel, aha, to je zdaj Žan Serčič, to je ideja, ki ji moram slediti in jo predstavljati? Ni mi všeč, ne bi več," je priznal pevec in dodal, da je bil umik kasneje povezan tudi z izgorelostjo.

Z meditacijo in prijateljem Petrom, ki je tudi njegov tonski mojster, si je takrat opomogel in lažje premagal to neprijetno obdobje. "Peter je tudi moj tonski mojster. Skupaj sva naredila ogromno glasbe. Od mene je starejši petnajst let in tudi on je šel skozi veliko težkih stvari. Spoznala sva se ravno v obdobju, ko sva se oba sestavljala, in zato mi je lahko pomagal oziroma mi tolmačil stvari, ki so se mi dogajale. Prišel sem namreč do točke, ko sem haluciniral zaradi nespanja in stalnega nezadovoljstva v svoji glavi."

Še danes redno meditira, sploh po koncertu, ko se mora umiriti, da popusti ves adrenalin. Hkrati pa mu meditacija pomaga, da bolje spoznava samega sebe, svoje vzorce, navade in občutke.

Žan Serčič je presenetil s podatkom, da redno meditira. Foto: Siol.net Povedal je, da se je v preteklosti moral spopasti tudi z vzorci iz otroštva, saj je od svojega 12. leta živel sam z mamo. Z njo ima tudi zelo tesen in lep odnos, tako zelo, "da sigurno v puncah kdaj podzavestno iščem tudi svojo mamo".

Glede na to, da v zadnjem videospotu nastopa svetlolaska, je bilo eno od vprašanj namenjeno tudi njegovim tovrstnim preferencam – ali so mu na splošno bolj všeč svetla dekleta? Kakšen je bil njegov odgovor, preverite v Spotkastu, kjer boste lahko slišali tudi, kaj ga pri dekletih očara in kateri je najboljši nasvet, ki ga je dobil od svojega glasbenega kolega Jana Plestenjaka.