Ivan Gale je ostal brez službe

Uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale je danes na družbenem omrežju Facebook delil fotografijo z napisom brezposeln. V medijih so zakrožile informacije, da je Gale na zavodu za blagovne rezerve dobil odpoved delovnega razmerja. Na našo prošnjo za komentar se Gale ni odzval, z zavoda pa so sporočili, da zadev ne morejo podrobno komentirati.

"Po ugotovljenih kršitvah področne zakonodaje je bilo vodstvo dolžno ukrepati in uvesti postopke zoper tri zaposlene na zavodu. Ker so v zvezi s tem sproženi postopki, zadeve podrobneje ne moremo komentirati," so nam sporočili z Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Gale moral na zagovor k direktorju Rumpfu

Mediji so konec septembra poročali, da Ivanu Galetu na zavodu grozi izredna odpoved, očitali naj bi mu sklepanje škodljivih pogodb pri nabavah zaščitne opreme in neustrezno komunikacijo z mediji. Gale je spomladi razkril domnevne nepravilnosti, ki naj bi se na zavodu dogajale pri nabavi zaščitne opreme proti novemu koronavirusu. Po poročanju TVS so na zavodu poleg Galeta na zagovor k direktorju Tomiju Rumpfu poklicali tudi nekdanjega direktorja Antona Zakrajška in njegovega namestnika Alojza Černeta.

Zavod: Postopki niso povezani z medijskimi razkritji

Gale je takrat obtožbe na svoj račun zavrnil, z zavoda pa so sporočili, da omenjeni postopki niso povezani z razkrivanjem posameznih primerov v okviru nabav medicinske in zaščitne opreme. Spomnimo, da je Gale avgusta vložil dve kazenski ovadbi zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, in sicer zaradi negospodarne rabe javnih sredstev in oškodovanja države. Na drugi strani pa smo v uredništvo konec septembra od neznanega pošiljatelja prejeli naznanilo kaznivega dejanja, da je Gale podal krivo ovadbo.