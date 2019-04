Župnik s priporočilom pred prazniki: Pri maši darujte 50 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Verniki iz župnije Ihan pri Domžalah so prejeli župnikova priporočila, koliko denarja naj prispevajo pri velikonočni sveti maši. Bakreni kovanci niso zaželeni, občasnim obiskovalcem svoje cerkve pa priporoča, naj darujejo 50 evrov.

Ihanski župnik dr. Andrej Marko Poznič je svoje farane v velikonočni prilogi župnijskega lista podučil, koliko naj prispevajo v nabirko pri velikonočni maši. Zapisal je, da se na veliko noč sklene slovesno sveto mašo z darovanjem za potrebe župnije.

"Na ta dan ne mečemo bakrenih kovancev, kakor to delajo mnogi pri pogrebih v svojo sramoto. Vsak naj daruje po svojih močeh, vendar toliko, da ga ne bo sram, če bi komu moral povedati, koliko je vrgel! Vrzi, kolikor moreš, kolikor te vsaj malo zaboli in – v nespameti govorim – če se že hočeš pohvaliti, toliko, da bi te drugi občudovali," se glasi zapis moralnega teologa in publicista Pozniča.

V Argentini rojeni Poznič se je spotaknil tudi ob tiste farane, ki bolj redko zaidejo v njegovo cerkev. "Mislim, da imajo tisti, ki redko pridejo v cerkev, večjo dolžnost ob taki priliki dati nekoliko več kakor oni, ki redno podpirajo župnijo. Nekaj let nazaj sem priporočil prvim 50 evrov. Ostajam pri tem priporočilu," še sporoča teolog, ki je doktoriral iz moralne teologije v Rimu.

Zapis se je hitro razširil po družbenem omrežju Facebook in sprožil val ogorčenja.