Župnik iz Preske pri Medvodah pravnomočno oproščen obtožb

Klopčiča so maja 2012 obiskali kriminalisti zaradi suma, da naj bi osem let pred tem v župnišču spolno zlorabil osemletnico. Ta naj bi po razlagi tožilstva travmatičen dogodek potlačila v podzavest, v spomin pa naj bi se ji priklical leta 2012 v času hospitalizacije zaradi psihičnih težav.

Prestal je tudi test s poligrafom

V preiskavi in tudi pozneje v sodnem postopku, ta je stekel avgusta 2014 in je večinoma potekal za zaprtimi vrati, je Klopčič vztrajal, da je nedolžen. V ta namen je po navedbah SŠK opravil in prestal tudi test s poligrafom, zavrnil je tudi ponudbo tožilstva, da v zameno za priznanje dobi nižjo kazen.

Leta 2017 je prvostopenjsko Okrožno sodišče v Ljubljani odločilo, da je nekdanji župnik nedolžen, a se je tožilstvo na razsodbo pritožilo, višje sodišče pa je oprostilno sodbo spremenilo v obsodilno. Januarja 2019 je vrhovno sodišče odločitev višjega sodišča razveljavilo in odredilo novo sojenje pred novim senatom višjega sodišča. V ponovni obravnavi zadeve so se višji sodniki odločili zadevo vrniti v novo sojenje prvostopenjskemu sodišču. To je maja 2022 znova odločilo, da je Klopčič nedolžen. Sledila je pritožba na višje sodišče, ki pa so jo višji sodniki tokrat zavrgli, s čimer je bila Klopčičeva nedolžnost pravnomočno potrjena.

Klopčič je v župniji Preska služboval od leta 1999, ko so se pojavile obtožbe, se je umaknil iz pastorale in se preživljal s prevozništvom.