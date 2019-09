Župan odstopil, dovolj mu je petelinjih bojev s svetniki #video

Pod obronki Gorjancev, o katerih je Janez Trdina pisal svoje slavne bajke, se odvija resnična ljudska povest. Na eni strani občinski veljak Radko Luzar, ki pod budnim očesom šentjernejskega petelina prenavlja vasi in ceste. Na drugi strani nasprotniki, ki so jim največji kamen spotike vozniki.

V dolenjski občini Šentjernej svetniki zdravilo za občinske zdrahe zaradi zapletov pri gradnji ceste vidijo v odstopu župana Radka Luzarja. Župan, ki so mu občani sicer zaupali že drugi mandat, ima petelinjih bojev s svetniki dovolj, zato je že podal odstopno izjavo. V občini, ki v svojem grbu sicer časti petelina, bo mandat končal 19. decembra.

Odnosi so se zaostrili zaradi gradnje kanalizacije v enem od starejših naselij v občini. Zaradi te gradnje je skozi sosednje, novejše naselje povečan promet. V tem naselju pa stanujeta tudi občinska svetnika Albert Pavlič, nekoč eden od najvplivnejših sindikalistov na Slovenskih železnicah, in Andrej Mikec. S somišljeniki želita voznikom zapreti obvozno pot skozi "njuno" naselje, v kar pa župan Luzar ne želi privoliti, saj pravi, da je na občino prišel, da bi nekaj naredil, ne da bi tratil čas. Očitajo pa mu tudi, da si gradi novo cesto do svojega doma. Občinskih cestnih zdrah ima dovolj, zanj pomenijo nezaupnico in zato kot prvi slovenski župan kadarkoli odstopa.

Županova hiša od gradbišča oddaljena nekaj deset metrov

Z županom smo se namenili v bližnje naselje, kjer je jabolko spora prekopana in zaprta cesta. "V Dolenji stari vasi, kjer sem doma, sem namreč domačin iz Šentjerneja, v letošnjem letu saniramo en odsek vasi, v sklopu katerega se urejajo infrastruktura, kanalizacija in pločniki ter varna cesta skozi vas. Zanikam, da bi si urejal cesto mimo svoje hiše," pravi župan Luzar.

O tem smo se danes tudi sami lahko prepričali, županova hiša je od gradbišča namreč oddaljena nekaj deset metrov. Delavci hitijo z delom, da bi cesto čimprej sprostili za promet. In se znebili jabolka spora. Gradbišče si je medtem ogledal tudi občinski svetnik Alojz Hosta.

Perje frči v Starem sejmišču

"To je bilo nujno potrebno. Če bodo urejeni odvodnjavanje, pločnik in cesta, bo mogoče lepše priti skozi vas in se srečevati z ljudmi in vozniki na cesti," je dejal Hosta. A zaradi te gradnje so morali urediti obvoz. Perje tako zaradi nekaj avtomobilov in tovornjakov zdaj frči v sosednjem Starem sejmišču. Glasna sta predvsem tukaj živeča občinska svetnika.

Mikca smo prestregli na Hrvaškem. "V naselju je promet potekal in to je bila mirna ulica. Kar naenkrat je ves promet tekel skozi vpadnico v križišču, kar je varnostno nesprejemljivo. Na uro je šlo mimo 40, 50 avtomobilov, v konicah je bilo to težavno, zjutraj, zvečer," je dejal in dodal, da bi moral župan prisiliti voznike, da upoštevajo znake in se vozijo drugje.

Župan kljub sklepu, je v pogovoru razložil Pavlič, ni zaprl ceste. "Sam te moči nimam," je vztrajal župan. "Ker ni bilo nikoli govora o celotni zapori ceste, temveč o omejitvi prometa. To naselje, Staro sejmišče, pa bi želelo zaporo prometa v celoti," je povedal župan.

"Župan je poštenjakar, želi, da se ceste odpirajo, da se obnavljajo, da bo lažje ljudem," je prepričan Hosta. Stal je sredi gradbišča, zaradi katerega v Starem sejmišču ne morejo spati. A za ljudi, ki jih srečamo na ulici, se zdi, da težav ne občutijo.