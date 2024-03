Znani Slovenec tarča napada sredi Ljubljane

Slovenski poslovnež Žan Nekrep, ki ga mnogi poznajo z oglasov za zaslužek na internetu na spletni strani YouTube, je bil pred dnevi v prestolnici tarča napada s strani dveh moških, ki sta mu grozila z nasiljem, je razkril v objavi na svojih profilih na družbenih omrežjih. Razlog za napad so bili po Nekrepovih besedah domnevno prav njegovi oglasi na YouTubu.

Kot je na družbenih omrežjih razkril Žan Nekrep, sta pred štirimi dnevi v centru Ljubljane do njega pristopila moška, ki sta ga najverjetneje prepoznala z interneta, ter nanj začela vpiti in mu groziti z nasiljem. "Zaradi reklam na YouTubu sta mi dejala, da mi bosta razbila gobec, kričala sta, padale so res hude besede," je opisal incident.

Dodal je, da se je vse dogajalo sredi belega dne, grožnjam z nasiljem pa je prisostvovalo ogromno ljudi, tako mimoidočih kot tistih, ki so sedeli v lokalih. Za Slovenske novice je Nekrep izrazil razočaranje, da mu oziroma jima, z njim je bilo tudi njegovo dekle, nihče ni poskusil priskočiti na pomoč.

Dejal je še, da je bilo v bližini policijsko vozilo, in policista je vprašal za nasvet, kaj naj stori. Grožnje z nasiljem sta s partnerko nato prijavila na policijski postaji.

Kot je Nekrep še razkril za Slovenske novice, je bil zaradi dejavnosti na spletu sicer že večkrat tarča groženj, neznanci pa so tudi poskusili zlorabiti njegovo identiteto ter na njegov domači naslov naročili za več tisoč evrov izdelkov.