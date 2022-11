Znani dirigent bo po zavrnitvi županske kandidature pravico iskal na ustavnem sodišču

Lista Zavedno Koper, ki jo je koprska občinska volilna komisija izločila s seznama kandidatur, upravno sodišče pa nato zavrnilo njene pritožbe zoper to odločitev, je vložila še pritožbo na ustavno sodišče. Kandidat liste za župana Kopra Patrik Greblo je prepričan, da je šlo za poseg v pravico do kandidiranja, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Menimo, da je občinska volilna komisija posegla v našo ustavno pravico do kandidiranja, s tem pa je posegla tudi v uresničevanje volilne pravice," so stališče Grebla povzeli v današnjem sporočilu.

V listi sicer z odgovornostjo sprejemajo odločitev upravnega sodišča, vendar tudi verjamejo, da so kos nastalim razmeram in da jih lahko uporabijo za nadaljnje delovanje liste. Podrobnosti bodo predstavili na novinarski konferenci v petek, so napovedali.

Predsednik koprske občinske volilne komisije Miloš Senčur je prejšnji petek pojasnil, da so strankine kandidate izločili, ker niso bili določeni s tajnim glasovanjem, kot zahteva zakon. V Listi Zavedno Koper so zatrdili, da je glasovanje bilo tajno, in napovedali, da bodo to na upravnem sodišču dokazali z glasovnicami. Upravno sodišče pa je nato zavrnilo vse njihove pritožbe.