Zlati boben: 30 let praznovanja kreativnosti

Foto: SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ LJUBLJANA

Napoved programa

Zlati boben bo v Portorožu ponovno združil vrhunske ustvarjalce iz vsega sveta. Letošnji festival se bo začel 9. oktobra z uvodno zabavo v News Café Bernardin, v sodelovanju z Radiem Capris, kjer bodo udeleženci lahko uživali v nacionalnih dobrodošlicah.

10. oktobra sledijo predavanja, ki jih bodo za udeležence festivala pripravili mednarodno priznani strokovnjaki, ki prihajajo tako iz Japonske, Amerike, kot tudi Koreje in drugih evropskih držav. Vrhunec festivala bo težko pričakovana slavnostna podelitev nagrad pod pokroviteljstvom dolgoletnega partnerja podjetja Mastercard, ki ji bo sledila zaključna zabava The Golden Star Party v Caffe Teatru v Piranu.

Izjemna zasedba govorcev

Foto: SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ LJUBLJANA

Ob 30. obletnici festivala se bo na odru predstavila raznolika zasedba mednarodno priznanih strokovnjakov, ki se bodo med drugim dotaknili tem, kot so transformativna moč ustvarjalnosti, izzivi sodobnega oglaševanja, pluralizem v oglaševanju kot tudi vpliv novih generacij na potrošniške trende.

Na Zlatem bobnu se bo predstavil Kentaro Kimura, mednarodni izvršni kreativni direktor pri Hakuhodu in soustanovitelj butične agencije Hakuhodo Kettle iz Japonske, ki bo pojasnil, kako lahko raziskovanje lokalnih kultur navdihne inovativne globalne rešitve. Občinstvo bo nagovorila tudi Pum Lefebure, soustanoviteljica in izvršna kreativna direktorica agencije Design Army, ki bo skozi svoje izkušnje in projekte pokazala, kako lahko kreativnost spodbudi pozitivne spremembe v skupnostih.

Med govorci bo nastopil Aidis Dalikas, vodja kreativnega razvoja pri skupini Aleph Group in soustanovitelj prve šole kreativnega vodenja, The C School. Aidis bo predstavil rešitve za aktualne izzive, kot je beg kadrov, z osredotočenostjo na pomen medsebojnega spoštovanja in negovanja dobrih odnosov. Adam Kerj, izvršni kreativni direktor pri Accenture Song Europe, pa bo kreativnost predstavil kot transformativno silo, ki poganja prelomne ideje in niza uspehe.

Janet Levine, globalna vodja inovacij pri Mindshare, bo predstavila svojo vizijo prihodnosti medijev in trženja ter izpostavila strateške spremembe, ki jih tržniki lahko uvedejo za zaščito podjetij pred prihodnjimi izzivi. Malcolm Poynton, globalni izvršni kreativni direktor pri Cheil Worldwide, bo govoril o neučinkovitosti sodobnega oglaševanja ter predstavil nova psihološka spoznanja, ki razblinjajo tradicionalne predstave o blagovnih znamkah. Med govorci bo tudi Jay Richards, izvršni direktor pri Imagen Insights, ki bo razkril, kako generacija Alfa spreminja potrošniške trende.

Katie Sterling, direktorica svetovanja pri WARC-u, se bo osredotočila na moč kreativnosti in doslednosti v oglaševanju, medtem ko bo Riku Vassinen, izvršni direktor agencije hasan & partners, izpostavil pretirano osredotočenost na namenskost blagovnih znamk ter predstavil trajnostne pristope za izgradnjo vzdržljivih blagovnih znamk. Nenazadnje pa bo nastopil tudi Guy Wieynk, globalni izvršni direktor skupine AnalogFolk Group, ki bo razkril, zakaj sta vključenost in raznolikost ključni za inovativnost in uspeh v kreativni industriji.

Več o programu si lahko preberete tukaj.

Zaključek s praznovanjem

Zlati boben bo ob zaključku festivala ponudil še nepozabno praznovanje, kjer bodo udeleženci nazdravili ob 30-letnici praznovanja kreativnosti v živahnem vzdušju Pirana. Letošnji festival ne bo le priložnost za učenje in mreženje, temveč tudi trenutek za obeležitev pomembnega mejnika v svetu kreativnosti, zato ne zamudite te priložnosti in si zagotovite svojo vstopnico!

Mladi do 30 leta vabljeni k tekmovanju Mladih bobnarjev 2024

Festival Zlati boben tudi letos ponuja izjemno priložnost za mlade kreativce do 30. leta starosti, da se preizkusijo v tekmovanju Mladih bobnarjev 2024, ki poteka v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Letošnja tema natečaja je "You can’t spell Slovenia without love and that is why you must love it", udeleženci pa so vabljeni, da ustvarijo najbolj prepričljiv plakat ali serijo plakatov na to temo.

Vsi slovenski prijavitelji bodo prejeli brezplačno vstopnico za festival, zmagovalec pa bo poleg prestižnega naziva prejel tudi denarno nagrado v višini tisoč evrov. Rok za oddajo prijav je 9. september 2024. Za več informacij o tekmovanju Mladih bobnarjev kliknite tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA – SOZ LJUBLJANA.