Zlata priznanja letos devetim inovacijam

Gospodarska zbornica Slovenije ( GZS ) je včeraj v okviru Dneva inovativnosti 19. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem ter inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so devet zlatih priznanj, 31 srebrnih priznanj in eno posebno priznanje za inovacijo, ki rešuje izzive, povezane s covidom-19. Zlato priznanje so letos prejeli Radgonske gorice, Castoola, Danfoss Trata, Domel, Elan, Hidria, Iskra PIO, Red Pitaya in SIJ Metal Ravne.

Kot so navedli v Gospodarski zbornici Slovenije, so inovatorji na regionalni ravni predložili 207 inovacijskih predlogov. Z regionalnih ravni se je za priznanja na nacionalni ravni, ki so jih podelili danes, potegovalo 41 najboljših inovacij.

Zlato priznanje v roke večjim, že uveljavljenim podjetjem

Zlato priznanje so letos prejeli Radgonske gorice za prvo peneče vino na svetu, ki se proizvaja in okuša v temi, Castoola za platformo za ciljano TV-oglaševanje Castoola, Danfoss Trata za tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem v zahtevnem mediju, Domel za razvoj in industrializacijo motorja 721 ter Elan za zložljive, vsestranske karving smuči Voyager.

Zlati nagrajenci so tudi Hidria za elektronsko komutirane ventilatorje EC R18, Iskra PIO za dekontaminacijski sistem, Red Pitaya za napravo za zajem in obdelavo podatkov Signal lab 250-12 ter SIJ Metal Ravne za orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo.

Počivalšek: Naprednejše gospodarstvo le na krilih inovacij

Posebno priznanje za inovacijski izziv 2021, ki rešuje izzive, povezane s covidom-19, je prejel Varstveno delovni center (VDC) Zasavje, in sicer za projekt Gradimo vključujoče, inovativno in povezano Zasavje. VDC Zasavje je za omenjeni projekt prejel tudi priznanje za najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti.

Slavnostni govorec na podelitvi priznanj minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je dejal, da so inovatorji nosilec prehoda iz komercializacije mišic v komercializacijo možganov. "Uspešen prehod v naprednejše gospodarstvo lahko zagotovimo samo na krilih inovacij. To je ključni dejavnik uspeha podjetij in konkurenčnosti držav v današnjem globalnem svetu in tekmi, ki se zelo zaostruje," je zbranim povedal minister.

Kot je izpostavil, Slovenija v primerjavi z drugimi članicami EU spada med zmerne inovatorje, kar moramo izboljšati. To je po njegovi oceni mogoče s pomočjo večje razširjenosti rabe informacijskih tehnologij, povezave med inovativnimi malimi in srednje velikimi podjetji ter izjemnega človeškega kapitala naše države.

Jakulin: Inovativnost v Sloveniji le molzna krava interesov

Letošnja Inovacijska konferenca je bila soorganizirana z Društvom v tujini izobraženih Slovencev (VTIS). Tako je bil velik poudarek tudi na inovatorjih in inovacijah Slovenk in Slovencev po svetu. Po Počivalškovih besedah slovenski inovatorji v tujini pripomorejo k večjemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije v svetu.

Raziskovalec in ustanovitelj podjetja 1o inc. s sedežem v ZDA Aleks Jakulin je opozoril, da je inovativnost v Sloveniji velikokrat molzna krava posebnih interesov, rešitev za to vidi v povezovanju inovatorjev.

Predsednik GZS: Za uspešnost podjetij pomembni ljudje z vizijo

Predsednik GZS Tibor Šimonka je po podelitvi priznanj dejal, da je inovativnost proces, ki pripelje do novega izdelka, storitve ali rešitve, realizirane na trgu. A za uspešnost podjetij je potrebno še marsikaj drugega, tudi zavzeti ljudje z vizijo, ki vidijo, kako naprej, je izpostavil. Navdušuje ga, da za inovacijami stojijo skupine inovatorjev, ki se niso povezali samo med sabo v podjetjih, ampak so aktivno sodelovali in razvijali tudi zunaj meja svojih organizacij.

Dan inovativnosti kot nacionalna partnerja podpirata ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija Spirit Slovenija, kot promocijski partner pa Slovenski podjetniški sklad.