Zjutra megla, čez dan se bo razjasnilo

Danes bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Tudi drugod se bo delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V četrtek bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva.

V petek se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo občasno rahle padavine.