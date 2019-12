Zjasnilo se bo, nočne temperature pod lediščem

Čez dan se bo zjasnilo in segrelo do osem stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo temperature pod lediščem, novoletno jutro pa bo ponekod po nižinah megleno. Do konca tedna se bo še nekoliko otoplilo.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se v petek lahko pojavi tudi ob morju, še napovedujejo vremenoslovci.