Živijo v Sloveniji, a nimajo dostopa do pitne vode in električnega omrežja

V Sloveniji je v 25 občinah 83 romskih naselij s skupno 6.600 prebivalci, kažejo podatki, ki jih je na podlagi javno dostopnih evidenc in z anketami pridobila medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov. Vsi še nimajo dostopa do vode, legalni priključek na električno omrežje ima približno 60 odstotkov stavb.

Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov, ki se ji mandat izteka, pripravlja končno poročilo, ki bo vključevalo tudi predloge ukrepov. Vodja skupine Barbara Radovan je nekaj vsebin, ki jih bo vključevalo poročilo, na kratko predstavila na današnjem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju, na katerem so govorili o odprtih vprašanjih položaja romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji.

Le 81 odstotkov Romov ima dostop do vodovoda

Kot je navedla, so prišli do podatka, da ima dostop do javnega vodovoda 81 odstotkov prebivalcev romskih naselij. Del prebivalcev se z vodo oskrbuje na lasten način, z vodnim dovoljenjem oziroma vrtino, vodnjakom, nekaj manj jih uporablja deževnico. Za en odstotek pa so ugotovili, da podatka ni oziroma da v resnici nima dostopa do vode.

Polovica prebivalcev je priključena na kanalizacijo ali ima greznico

Nekoliko slabši so podatki glede čiščenja in odvajanja komunalnih voda. Ugotovili so namreč, da je dobra polovica prebivalcev romskih naselij priklopljena na javno kanalizacijo ali ima urejene greznice, slaba polovica pa tega nima urejenega na pravi način. Legalni priključek na električno omrežje ima približno 60 odstotkov stavb v romskih naseljih. Kriterij, ki so ga uporabili za romsko naselje, pa je, da ga sestavljajo vsaj trije naseljeni objekti.

Kakšne so rešitve?

Med predlogi, o njih se skupina sicer še dokončno usklajuje, je omenila vzpostavitev enotne, sistemizirane in periodično izvajane evidence spremljanja stanja v romskih naseljih, da bi lahko sledili, kakšne rezultate sploh dosegajo z ukrepi, ki se izvajajo. Smiselno se jim zdi tudi, da bi na ravni vlade zaradi prepletenosti problematike in različnih vključenih resorjev ustanovili projektno pisarno.

Ustanovitev projektne pisarne bi bila po mnenju skupine smiselna tudi na ravni lokalnih skupnosti, ki imajo romska naselja. Po besedah Radovanove bi bile takšne pisarne most med občino in prebivalci romskih naselij. Na področju urejanja bivalnih razmer bi pomagale pri tistih zadevah, ki jim morajo kot vsi preostali prebivalci urediti Romi sami, ko občina izvede komunalno infrastrukturo.

Sicer pa je tudi Radovanova poudarila, da je nujno sodelovanje drugih resorjev. Bivanjske razmere so pogoj za socialne in izobraževalne vsebine, a velja tudi obratno, tudi boljše socialne in izobraževane razmere so tiste, ki bodo povzročile, da bo mogoče bolje urejati bivanjske razmere.