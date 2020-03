Zimsko vreme se še ne bo poslovilo

Danes bo na zahodu sončno. Drugod bo deloma jasno, predvsem na vzhodu bo občasno tudi pretežno oblačno. Burja bo prehodno nekoliko oslabela, v notranjosti pa se bo severovzhodni veter okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačnost proti vzhodu naraščala, na zahodu bo ostalo precej jasno. Dopoldne bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne oslabela, v notranjosti bo pihal okrepljen severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -2, v alpskih dolinah okoli -10, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V četrtek bo sneg prehajal v dež

V sredo bo v notranjosti pretežno oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici države bo občasno rahlo snežilo. Še bo hladno in vetrovno. V četrtek bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo sprva snežilo, čez dan pa bo sneg prehajal v dež.

Vremenoslovci opozarjajo, da se bo burja na Primorskem v noči na torek znova okrepila in do torka popoldne na izpostavljenih mestih presegala hitrost sto kilometrov na uro. Tudi drugod bo zelo vetrovno.