Zime še ni konec: jutri bo nižine spet pobelil sneg

Danes dopoldan bo po večini države oblačno in deževno, a padavine bodo proti popoldnevu ponehale. Zjasnilo se bo, le na zahodu se lahko pojavljajo še posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo kar visoke, in sicer med 12 in 16 stopinjami Celzija bomo namerili, na severozahodu okrog 8.

Že ponoči se bo znova pooblačilo, najprej na jugu države, kjer bo padlo tudi nekaj kapelj dežja. Živo srebro se bo zjutraj gibalo nekje med -1 in 6 stopinjami Celzija, ob morju boste namerili do 8 stopinj.

Če bo jutri zjutraj deževalo le na jugu države, se bodo nekaj ur kasneje, v dopoldanskem času, padavine razširile že nad vso Slovenijo. Postopoma se bo hladilo, dež bo prehajal v sneg. Tako se bo meja sneženja čez dan marsikje spustila do nižin, poročajo na Agenciji za okolje (Arso) in dodatno pojasnjujejo, da bo v notranjosti države zapadlo do pet centimetrov snega, na jugu lahko celo več.

Poleg sneženja bo jutri čez dan pihal še okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem 10 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo bo naletaval sneg

Nedelja bo oblačna. V notranjosti bo občasno še vedno naletaval sneg, temperature pa se bodo znova spustile pod ničlo. Tudi v ponedeljek lahko pričakujemo podobno vreme – hladno z občasnih rahlim sneženjem, na Primorskem pa z dežjem.