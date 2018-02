Zima kaže zobe: poleg snega še sunki burje do sto kilometrov na uro

Te dni se bo snežna odeja počasi, a vztrajno debelila predvsem na vzhodu in jugu države, medtem ko bo drugod količina na novo zapadlega snega manjša. Pestro bo predvsem na Primorskem, in sicer zaradi burje, ki lahko v sunkih zapiha tudi do sto kilometrov na uro.

Na Kočevskem, Notranjskem, v Beli krajini in ponekod na Štajerskem bo danes ves dan občasno naletaval sneg, ki se bo ponoči in jutri okrepil. Sneženje se bo nadaljevalo tudi v petek.

Tako lahko do konca tedna na jugu in vzhodu države zapade od 15 do več kot 30 centimetrov snega. Tanjša snežna odeja bo v notranjosti in proti severu države, kjer tokrat večje pošiljke snega ni pričakovati. Ob morju in ponekod na Goriškem bo deževalo.

Danes bodo najvišje temperature od -3 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem do 7. Jutri bo še hladneje, in sicer na Primorskem okrog ničle, drugod po državi pa med -6 in -1 stopinjo Celzija.

Da ne bo znova težav, prometnoinformacijski center opozarja, naj se vozila s ponjavami in hladilniki še pravi čas izločijo iz prometa. Foto: STA

Na zahodu države lahko nekaj preglavic povzroči burja, ki bo najmočnejša nekje od danes zvečer do jutri do 12. ure, so pojasnili na agenciji za okolje (Arso). Na izpostavljenih delih lahko v sunkih zapiha celo s hitrostjo od 90 do 100 kilometrov na uro.

Na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je zato prepovedan promet za kamp prikolice ter vsa vozila s hladilniki in ponjavami. Na regionalnih cestah Podnanos-Manče-Vipava in Vipava-Ajdovščina pa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Konec tedna suh in manj vetroven

Tako sneženje kot veter se bosta proti koncu tedna umirila. V soboto dopoldne bo sneženje povsod ponehalo, ponekod se bo popoldne jasnilo. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela.