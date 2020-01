Židan v novoletni poslanici: Prihodnost postavlja pred nas nove izzive

Predsednik DZ Dejan Židan ob današnjem prvem dnevu novega leta vidi priložnost, da pogledamo naprej. Kot je izpostavil v novoletni poslanici, nas prihodnost postavlja pred nove izzive, med katerimi so podnebna in okoljska kriza, socialna stiska ranljivih skupin ter velika gospodarska in tehnološka vprašanja.

Dejan Židan si želi, da nas pogled naprej v novo desetletje napolni z upanjem in voljo. "Rad bi, da nikogar med nami ne bi bilo strah jutrišnjega dne ali prihodnjih desetletij," je dejal.

Ocenil je, da je Slovenija uspešna država. Kot je dejal, na mnogih področjih dokazujemo, da znamo s pametjo, inovativnostjo in delom segati na vrhove odličnosti tako v gospodarstvu kot znanosti, kulturi in športu. "A na mnogih področjih imamo tudi vrsto težav. Zdaj je čas, da strnemo vrste, poiščemo rešitve, izboljšamo upravljanje naše skupnosti in naše države. Da bo Slovenija vsem nam varen dom miru, blaginje, svobode in napredka," je pozval.

Prihodnja desetletja čas novih in velikih zmag

Prihodnost po njegovih besedah postavlja pred nas nove izzive. Želi si, da bi vsi čutili motivacijo, da s pametnim upravljanjem sprememb poskrbijo, da bodo prihodnja desetletja čas novih in velikih zmag nad podnebno in okoljsko krizo, socialnimi stiskami revnejših, družin, starejših, invalidov, nad velikimi gospodarskimi in tehnološkimi izzivi prihodnosti.

"V veliki knjigi slovenske zgodovine vidim jasno sporočilo majhnega, a ponosnega naroda, ki je skozi stoletja s svojim jezikom, s svojo kulturo in s svojo trdno voljo kljuboval velikim silnicam časa. Zato vem, da to zmoremo tudi danes, da po svoji meri in po svoji viziji ukrojimo slovensko prihodnost," je prepričan.

Ob tem si Židan za skupnost in državo želi, da bi vse skozi leto in življenje vodili iskreni in dobri nameni, ljubezen in srčnost, odgovornost do drugih, živali in narave, ter da bi znali v drug drugem prepoznavati dobro.