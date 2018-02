Židan po kavi: Trenutna govorica NSi se približuje govorici Merklove

Tonin je po srečanju izrazil zadovoljstvo, ker sta z Židanom našla skupini jezik, da se tako Socialni demokrati kot tudi NSi zavzemajo za znižanje obdavčitve plač. Pojasnil je še, da bodo tudi v prihodnosti "ostali komunikacijski kanali odprti".

Morda vas zanima še:

Tonin po kavi z Janšo: Pogovor je bil trd in oster #video

Židan je novinarjem povedal, da je na srečanju predstavil stališče SD. Kot je dejal, tudi slovenski ekonomisti vedo, da je v Sloveniji, ko seštejemo vse davke in takse, ta seštevek nižji kot v primerljivih državah, na primer v Avstriji in Nemčiji. V Sloveniji pa je napaka to, da so neprimerljivo bolj obdavčeni ljudje, pomembno manj pa dobiček in premoženje.

"In to je škodljiva obdavčitev in to je treba rešiti s prestrukturiranjem davkov," je poudaril tudi v izjavi za javnost. Dodal je, da bi s hitrim prestrukturiranjem lahko hitro izboljšali življenjski standard vseh ljudi, ne le najrevnejših, tudi drugih, srednjemu sloju, ki je pomemben za razvoj, inovativnost, nove projekte v Sloveniji.

O vseh stvareh ne razmišljajo podobno ali enako

Dejal je, da želita oba s Toninom narediti nekaj, da bo ljudem v Sloveniji bolje, kar so po njegovih besedah dobri temelji za pogovore. Seveda pa, kot je dodal, o vseh stvareh ne razmišljajo podobno ali enako.

Po njegovih besedah so dobro komunicirali tudi z dozdajšnjo predsednico NSi, mu je pa žal, da se ni zgodilo, da bi bila NSi del neke širše koalicije. To bi omogočilo, da bi bilo mogoče nekoliko manj ideoloških razprav, ki jih v Sloveniji ne potrebujemo.

Židan: Trenutna govorica NSi se približuje govorici Merklove

Židan meni, da se trenutna govorica NSi približuje govorici nemške kanclerke Angele Merkel in njene skupine znotraj Nemčije, več pa bo pokazalo obnašanje v prihodnje. Se je pa v Nemčiji njihova krščanska usmeritev precej prepletla s solidarno usmeritvijo. To je nekaj, kar cenijo socialni demokrati v Nemčiji, pa tudi v Sloveniji, je dejal.

Tonin se je že v ponedeljek srečal s predsednikom SMC Mirom Cerarjem in prvakom SDS Janezom Janšo. Kot je dejal, je bil pogovor z Janšo oster in na trenutke tudi trd. "V obraz sva si iskreno povedala vse, brez olepševanja," je pojasnil.

Erjavca in Mesca na kavo ne bo

Tonin se je že prejšnji teden sestal s predsednikom zunajparlamentarne SLS Markom Zidanškom ter danes s predsednikom zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Alešem Primcem. Zavrnila pa sta ga prvak DeSUS Karl Erjavec in stranka Levica. V sredo se bo srečal z Alenko Bratušek.