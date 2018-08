Zgodba, ki je zamajala ugled policije, počasi dobiva epilog #video

Zgodba, povezana s kranjsko patruljo, ki je v javnosti dvignila precej prahu in močno zamajala ugled slovenske policije, počasi dobiva epilog. Spomnimo, dva policista in kandidat za policista so v noči na 11. julij na vožnjo s policijskim kombijem povabili mladoletnico. Ta pa je vse dogajanje objavila na Instagramu.

Policisti so med opravljanjem svojega dela mladoletnici zaupali volan. Ta je nato približno pol ure vozila po avtocesti. Med vožnjo so pili alkohol in kadili. Za piko na i pa sta starejša policista še priredila policijsko poročilo za tisto noč. Oba policista in kandidata so suspendirali. Nadaljujejo se tudi postopki izrednih odpovedi pogodb.

Kaj se je dogajalo? Po mladoletnico je ponoči odšla policijska patrulja, ker ni imela dela, z namenom, da se malo pozabavajo. Dekle je bilo priča vožnji z modrimi lučmi, ko so nekoga ustavili, slišalo je tudi vso komunikacijo prek policijske zveze. In vse objavilo na Instagramu.

Policista ustvarila lažno zgodbo

V policijskem kombiju so skupaj popili steklenico viskija in viljamovke, vmes kadili, dekletu celo dovolili vožnjo brez vozniškega dovoljenja. Volan ji je zaupal vodja patrulje. Mladoletnica je ob tem objavila, da so vsi malo preveč pijani, le ona je pridna.

Starejša policista sta se ob pisanju poročil za tisto noč vsaj dvakrat zmotila. Še več, ustvarila sta celo lažno zgodbo o preizkusu alkoholiziranosti enega od udeležencev v cestnem prometu.

Policisti prejeli odpovedi, a se nanje lahko še pritožijo

Vsem trem policistom so že odpovedali pogodbo o zaposlitvi, tudi sklepe o odpovedih so jim že vročili.

Ker se lahko pritožijo, postopki še niso končani, zato policija zadev podrobno ne komentira.

Tako so v tem trenutku vsi trije še delavci policije, prepovedano pa jim je aktivno opravljanje dela, ker so na suspenzu.

Ob pol šestih zjutraj je bila mladoletnica doma, za slovo so ji pokazali še, kakšna je policijska vožnja s prižgano policijsko lučjo, pa čeprav ni bilo nobene intervencije. Konec zabave, pri čemer so najkrajšo potegnili policisti. Posnetke je policiji posredoval neki policist, naslednji dan je zgodbo potrdil še občan.