Ženska umrla v požaru hiše v Žalostni gori

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je okoli 14.30 zagorelo v stanovanjski hiši v kraju Žalostna gora. Gasilci so med posredovanjem v goreči hiši našli žensko, ki ni kazala znakov življenja. Nudili so ji prvo pomoč, vendar je ženska kljub temu umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mestu.