Želijo si boljše železniške povezave med Velenjem in Celjem

Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki se zavzema za ureditev hitre železnice med tema dvema največjima slovenskima mestoma, je podprl tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič. Hkrati je pozval odgovorne, da izboljšajo tudi železniško povezavo med Velenjem in Celjem, so sporočili z Mestne občine Velenje.

Izboljšanje povezave med Mariborom in Ljubljano z vmesno postajo v Celju vidimo v Velenju tudi kot priložnost za izboljšanje železniške povezave med Velenjem in Celjem, so zapisali na velenjski občini, kjer poudarjajo, da so urejene, zanesljive in hitre železniške ter cestne povezave nujno potrebne za nadaljnji razvoj Velenja in celotne regije.

Med Velenjem in Ljubljano vsak dan potuje 1.200 ljudi

Ob tem navajajo, da dnevno iz Velenja proti Celju migrira več kot 1.700 občanov, v Velenje pa se iz smeri Celja dnevno vozi več kot 3.600 ljudi. Med Velenjem in Ljubljano ter obratno dnevno potuje okoli 1.200 ljudi, med Velenjem in Mariborom pa 350.

Učinkovita železnica bi zmanjšala zastoje na cestah

Učinkovita, hitra in varna železniška povezava Velenja z Ljubljano in Mariborom bi po oceni velenjske občine znižala število dnevnih migracij z osebnimi avtomobili, kar bi razbremenilo ceste in zmanjšalo potrebe po parkiriščih, posledično bi zmanjšali onesnaženost zraka in tveganja za prometne nesreče.

Na občini navajajo še, da sodobna, varna in hitra potniška povezava z vlakom med Velenjem, Celjem, Mariborom in Ljubljano predstavlja tudi možnost za prevoz turistov in poslovnih gostov, prav tako bo to dobra alternativa za študente in dijake, ki se v obe največji slovenski mesti vozijo tedensko.

Na občini poudarjajo še, da pobuda 50 minut med Mariborom in Ljubljano sovpada s cilji sprejete celostne prometne strategije občine in s cilji regionalne celostne prometne strategije, ki je v izdelavi.

Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki opozarja na nesprejemljivost dolgotrajne poti med največjima mestoma v državi, je pripravila Lista kolesarjev in pešcev, do zdaj pa so jo že podprle celjska, mariborska in ljubljanska mestna občina. Spletno peticijo je do 4. julija podpisalo več kot 1.700 ljudi, med podpisniki pa so tudi strokovnjaki z različnih področij.