Število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, uporabniki e-skirojev, e-koles in mopedisti, nenehno narašča, opažajo na območju PU Koper, kjer so v zvezi s tem podali nekaj opozoril in nasvetov. Še zlasti se je v zadnjem času povečalo število klicev iz zdravstvenih ustanov, kjer so pomoč poiskali udeleženci, ki so bili v teh prometnih nesrečah samoudeleženi, je v današnji izjavi za medije povedal predstavnik Policijske uprave Koper Peter Leban. Veliko je tudi nesreč, ki jih udeleženci niti ne prijavijo, je dodal.

"Prosimo, ne prehitevajte življenja!" je poudarila Angela Arsova, zdravnica iz Zdravstvenega doma Koper. Ne gre le za lažje odrgnine, udarnine in zvine, prepogosto se srečujejo tudi z zlomi, poškodbami glave in hrbtenice ter notranjimi poškodbami. Takšne poškodbe lahko vodijo do trajnih posledic, vključno z invalidnostjo in v najhujših primerih tudi smrtjo. "V bitki človeškega telesa proti pločevini in asfaltu nikoli ne zmagamo," polaga na srce Arsova.

Foto: PU Koper Zavedajmo se, da smo pešci in uporabniki enoslednih vozil najbolj ranljivi udeleženci v prometu.

Parenzana z največ nesrečami

Največ prometnih nesreč policisti obravnavajo na priljubljeni kolesarski stezi Parenzana.

Veliko težav z omenjenimi kategorijami udeležencev cestnega prometa policija zaznava tudi v mestnih središčih, na parkiriščih, garažnih hišah in na drugih površinah, kjer obstaja velika možnost srečanja z ostalimi kategorijami, denimo pešci.

"Zaznavamo tudi težavo, ki se neposredno nanaša na mladostnike," opozarja Leban. Njihovi mopedi so velikokrat predelani tako, da dosegajo mnogo višje hitrosti od konstrukcijsko določenih. "Gre za mladostnike, predvsem mlajše oziroma mladoletne, ki se v skupinah ob mraku zbirajo na določenih mestih Parenzane, na parkiriščih, garažnih hišah, pred trgovskimi centri in drugod ter tam preizkušajo zmogljivosti svojih predelanih mopedov, se vedejo zelo objestno, s čimer pogosto ogrožajo tako lastno varnost kot tudi varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu," opozarja Leban.

Najpogostejše kršitve, ki jih zaznavajo med nadzori, so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri, vožnja po napačnih površinah, vse pogostejša uporaba mobilnih telefonov in slušalk, neuporaba zaščitnih čelad, predelana in tehnično nepopolna vozila, vožnja po zadnjem kolesu, vožnja brez ustrezne kategorije vozniškega dovoljenja ter objestna vožnja in ogrožanje pešcev in drugih.

Na PU Koper ugotavljajo tudi, da je na kolesarskih površinah in površinah, namenjenih pešcem, vse več voznikov motornih koles, ki se na takih površinah ne bi smeli pojavljati.

Izpostavljajo nekaj nasvetov za prebivalce in uporabnike cestnih površin:



1. Nosite zaščitno opremo: vedno nosite čelado, zaščitno obleko in odsevnike.

2. Vedno uporabite varnostne pasove in poskrbite, da so otroci varno nameščeni v otroških sedežih.

3. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog povečuje tveganje za nesreče in je prepovedana, saj podaljšuje reakcijski čas in zoži vidno polje. Vozite spočiti in hidrirani ter imejte dovolj tekočine s seboj, ker se pot nepričakovano lahko podaljša.

Z vedno bolj množično uporabo električnih skirojev se povečuje tudi število poškodb. Največ je površinskih poškodb in udarnin v glavo, sledijo rane in zlomi zob ter različnih kosti, pretresi možganov pa tudi hujše poškodbe glave, našteva Arsova.

Če pa smo že priče prometni nezgodi, moramo upoštevati naslednje:



1. Ohranimo mirnost in varno pristopimo do poškodovancev ter ocenimo situacijo.

2. Takoj pokličemo 112 ali 113. Povemo, kje smo, kaj se je zgodilo, koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe. Na liniji ostanemo, dokler ne prejmemo vseh potrebnih navodil.

3. Nudimo prvo pomoč in upoštevamo navodila zdravstvenega osebja.

4. Ne premikamo poškodovanih, razen če je nujno, saj lahko to poslabša njihove poškodbe.

5. Počakamo na prihod reševalcev. Med čakanjem na reševalce, poskušamo pomiriti poškodovane osebe in jim zagotoviti zaščito pred vremenskimi vplivi.



Čakajoči v zastoju ustvarimo reševalni pas tako, da se razporedite skrajno levo ali skrajno desno in vozila ne zapuščamo. V zastojih ne obračamo vozila, ker s tem ogrožamo sebe in intervencijske ekipe, ki so na poti. Ko srečamo motorista reševalca, pričakujmo tudi še kakšno drugo reševalno vozilo, ki mu sledi.