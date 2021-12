Zdaj je zadnji čas za pravočasno dostavo božičnih paketov

Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo povečan obseg paketov tudi med letošnjimi prazniki. Če si želite zagotoviti, da bodo vaša darila prispela pravočasno, priporočamo, da že danes opravite nakup in da ne odlašate do zadnjega trenutka. Zaradi večjega števila spletnih naročil v tem letnem času je paketov bistveno več, kar lahko podaljša čas dostave.

V konici sezone naj bi se število paketov v primerjavi z običajnimi dnevnimi količinami povečalo za kar 100 odstotkov, zato je po Evropi pripravljena številčna ekipa DPD Božičkovih pomočnikov: 12 tisoč dodatnih voznikov, pet tisoč dodatnih kontaktnih operaterjev, do 400 dodatnih mednarodnih linij in seveda brezstična dostava.

DPD je pripravljen na vse praznične izzive

Tako kot škratje tudi DPD trdo dela vse leto, da bi bil popolnoma pripravljen na najpomembnejši čas v letu. Če še niste, je zdaj pravi čas, da preizkusite storitve DPD – praktične, zanesljive in inovativne možnosti dostave, ki Božičku omogočajo, da se popolnoma sprosti.

Najboljše možnosti dostave DPD: Izboljšana aplikacija myDPD omogoča izbiro in preusmeritev paketa kamorkoli želite – domov, na Pickup prevzemne točke, paketnike DPD Direct4.me ali DPD City depo na Gosposvetski 1 v Ljubljani.

Če vas ob predvideni uri prevzema ni doma, enostavno prevzamete paket na paketnikih DPD Direct4.me ali na Pickup prevzemne točke.

S prevzemanjem paketov na Pickup prevzemnih točkah imate večji nadzor nad oddajo in prevzemom. Paket prevzamete, ko vam ustreza.

Izberite najbližji paketnik DPD Direct4.me in ga prevzemite, kadarkoli ga želite, s pomočjo partnerske aplikacije Direct4.me, kar omogoča dostopnost 24/7, diskretnost, zanesljivost, varnost in popolnoma brezskrbno dostavo. Uporabniki prejmejo obvestilo po Viberju, e-pošti, mobilni aplikaciji Direct4.me ali kot SMS-sporočilo, paket pa lahko prevzamejo v treh dneh, in sicer takrat, ko jim ustreza.

Novost: virtualna asistentka Inja

Pred prazniki se zaradi večjega števila spletnih naročil poveča količina paketov, zato so telefonske linije DPD zelo obremenjene. V želji, da kar se da hitro dobite odgovor na morebitne dileme, so pri DPD uvedli virtualno asistentko Injo, ki pomaga pri osnovnih vprašanjih o statusu paketov, kot so: kje je moj paket, kako lahko paket vrnem, nisem na naslovu za dostavo, kaj zdaj, in podobno. Če začetno vprašanje ne vsebuje vseh potrebnih informacij, jih bo Inja zahtevala, tako boste v zelo kratkem času dobili vse želene informacije.

"Inja se izredno hitro odziva na povpraševanje strank in je na voljo 24 ur na dan. Hkrati lahko odgovarja več tisoč uporabnikom, obenem pa s pomočjo avtomatiziranih ponavljajočih se nalog zagotavlja maksimalno zadovoljstvo strank. Informacijo si je sposobna tudi zapomniti in je v pogovorih z uporabniki ne pozabi. Zato je Inja personalizirana pomočnica za vsakega uporabnika," je pojasnila Ina Purgar, vodja skladnosti logističnih procesov. "Inovativne in izjemno prilagodljive možnosti, ki jih ponuja DPD, so dovolj močan razlog, da se za nas odloča vse več zasebnih in poslovnih uporabnikov, saj zagotavljamo zanesljive in popolnoma prilagojene rešitve. Z vsakodnevnim vse večjim številom prevzemnih točk tako DPD končnim uporabnikom ponuja tudi več izbire pri dostavi njihovih paketov" je dodala Snježana Stanić, regionalna vodja marketinga in komunikacij v DPD Croatia in DPD Slovenija.

Odprl se je prvi City Depo v Ljubljani

Rast e-trgovine zaznamuje naše okolje. Povečanje ozaveščenosti o podnebnih spremembah spodbuja tudi podjetja, da zmanjšajo svoj ogljični odtis. DPD Slovenija spodbuja zeleno dostavo in tako svoje uporabnike seznanja z bolj zelenimi možnostmi pošiljanja. Na Gosposvetski 1 je DPD tako odprl svoj prvi City Depo v središču Ljubljane. Nov mestni depo sledi ciljem trajnostne mestne dostave: čim bolj se približati prejemnikom in pošiljateljem paketov ter tako zmanjšati izpuste CO 2 .

V DPD Slovenija so se tudi na ta način pripravili na povečan obseg pošiljk med prazniki, poleg širjenja mreže depojev so med drugim prilagodili svoje poslovne in operativne procese. Za doseganje trajnostne mobilnosti v mestih je ključno postopno opuščanje motornih dostavnih vozil, uvajanje koles in odpiranje mestnih depojev – tako so storitve bližje končnim uporabnikom v mestnih središčih.

Zasebni in poslovni prejemniki lahko odslej svoje pakete s pomočjo aplikacije myDPD preusmerijo v novi City Depo in jih prevzamejo, ko jim to ustreza. Prav tako lahko iz DPD City Depoja pošiljajo pakete po Sloveniji, Evropi in vsem svetu. Novi prostori pa omogočajo tudi možnost pomerjanja oblačil in obutve ter hitrejšega vračila, če kupljen izdelek ne ustreza.

Kako pravilno zapakirati paket?

Da paketi prispejo varno in nepoškodovano na cilj, so pri DPD pripravili nasvete, kako jih pravilno zapakirati. Učinkovito pakiranje paketov ni znanost, a je vredno upoštevati nekaj stvari, da si zagotovite učinkovito ter zanesljivo pošiljanje:

Za varen prevoz izberite embalažo, ki je primerna teži vsebine paketa in je sposobna prenesti potrebna ravnanja pri razvrščanju in prevozu. Priporoča se uporaba kvadratne ali pravokotne embalaže.

Poskrbite, da je zunanja embalaža tesno zaprta in zatesnjena z lepilnim trakom po vseh robovih.

Pred ponovno uporabo preverite morebitne poškodbe embalaže in jo v takih primerih popravite ali zavrzite. Odstranite tudi vse obstoječe (in že uporabljene) črte kode in naslove, da se izognete zmedi pri pošiljanju.

Znotraj paketa morajo biti izdelki zaščiteni in pritrjeni na vseh straneh, zato uporabljajte oblazinjenje, kot npr. zaščitne mehurčke, časopisni papir, koščke stiropora ... Vse to zagotavlja zaščito in preprečuje kakršnokoli premikanje vsebine paketa znotraj embalaže.

Na paket pravilno in čitljivo napišite naslov prejemnika. Priporočljivo je dodati tudi telefonsko številko naslovnika.