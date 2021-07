ZDA uvedla obvezno cepljenje za številne prebivalce

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkins se je v ZDA z novim koronavirusom okužilo 34,7 milijona ljudi, umrlo je že skoraj 612.000 covidnih bolnikov. Zaradi različice delta so okužbe in smrti začele počasi znova naraščati med tistimi, ki niso cepljeni. V ZDA so doslej cepili šele polovico prebivalstva.

Ameriški predsednik Joe Biden bo zaradi tega danes napovedal uvedbo obveznega cepljenja za javne uslužbencev. To že velja za zdravstvene delavce ministrstva za veteranske zadeve.

Kalifornija je že napovedala, da se bodo morali vsi njeni javni uslužbenci cepiti od 21. avgusta dalje. To bo veljalo tudi za vse delavce v zasebnem zdravstvu.

V New Yorku od 13. septembra naprej

Foto: Reuters Mesto New York je uvedlo enako zahtevo za vse javne uslužbence od 13. septembra naprej, v sredo pa je to za vse zdravstvene delavce uvedel tudi guverner države Andrew Cuomo in sicer od 6. septembra naprej. V mestu New York od 30. julija poskušajo privabiti ljudi k cepljenju s 100 dolarji za vsakega, ki dobi prvi odmerek cepiva proti covidu-19.

Podobno obvezno cepljenje uvajajo tudi v drugih večjih mestih v ZDA in tudi v nekaterih velikih zasebnih podjetjih. Tisti, ki bodo obvezno cepljenje zavrnili, bodo morali na redne tedenske teste na novi koronavirus.

Glavni izvršni direktor Googla Sundar Pichai je v sredo naznanil, da se bodo morali vsi zaposleni v ZDA, ki se bodo vrnili v pisarne, obvezno cepiti, čeprav je Google delo od doma podaljšal do 18. oktobra.

Podobno razmišljajo tudi pri Facebooku

Podobno naj bi zahteval tudi Facebook, čeprav tam za zdaj še niso določili, kdaj se bodo zaposleni vračali v pisarne. Apple je vrnitev na delovna mesta preložil, obenem pa še ni prišel na dan z najavo po obveznem cepljenju. Sporočil je, da od danes morajo nositi zaščitne maske vsi njihovi prodajalci v trgovinah in kupci.

Številni Američani zavračajo cepljenje proti covidu-19 in ameriške oblasti so se skupaj z zasebnim sektorjem odločile za ukrepanje. Direktorica CDC Rochelle Walensky je ob izdaji priporočila glede zaščitnih mask dejala, da novi podatki kažejo, da lahko tudi nekateri cepljeni druge okužijo z različico delta.

Kongresni zdravnik Brian Monahan pa je v torek ukazal zaščitne maske v skupnih prostorih kongresa, kar demokrati spoštujejo, večina republikancev pa ignorira oziroma se aktivno upira kljub temu, da morajo potem plačati denarno kazen.

Cepljenih več demokratov kot republikancev

Vodja manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy je dejal, da odločitev o zaščitnih maskah ne temelji na znanosti, ampak na samovolji levih vladnih uradnikov, ki želijo živeti v stanju pandemije. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je potem za ameriško televizijo MSNBC McCarthyja označila za kretena.

Anketa ameriške televizije CNN je ugotovila, da se je proti covidu-19 doslej cepilo 100 odstotkov vseh demokratov v predstavniškem domu in senatu. Od republikancev se jih je v senatu cepilo 92 odstotkov, v predstavniškem domu 44,8 odstotka.

Republikanci Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie in Ralph Norman so na zveznem sodišču v Washingtonu vložili tožbo proti Pelosijevi, ker je uvedla denarne kazni za tiste, ki ne nosijo zaščitnih mask, če tako ukaže kongresni zdravnik, in jim kazni avtomatično odtegnejo od plače. Tožniki trdijo, da jim kratijo pravice in svoboščine.