Konec junija je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 46.178 brezposelnih, kar je 2,1 odstotka manj kot ob koncu maja in 14,3 odstotka manj kot junija lani. Obenem gre za novo najnižjo raven po 1990.

Povprečno je bilo v prvih šestih mesecih leta na zavodu registriranih 50.180 oseb, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani

Na zavodu se je v tem času na novo prijavilo 28.700 brezposelnih, kar je 0,5 odstotka manj kot v enakem času lani. Odjavilo se je medtem 35.700 brezposelnih, od tega zaradi zaposlitve 23.900.

Na zavodu so na današnji novinarski konferenci poudarili, da značilnost trga dela ostajajo strukturna neskladja. V zadnjih petih letih se tako povečuje delež težje zaposljivih, kot so starejši od 55 let, brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo. Velik delež je še vedno dolgotrajno brezposelnih, približno polovica, se je pa njihovo število v zadnjem letu zmanjšalo za 25 odstotkov.

Zelo visoko medtem ostaja povpraševanje po delavcih. Na zavodu beležijo skoraj 5000 potreb vsak dan.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki se meri z nekoliko zamude, je bila maja pri petih odstotkih, kar je 0,9 odstotne točke manj kot aprila.