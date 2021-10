Zavajajoče informacije: ni res, da na Jesenicah po cepljenju zdravijo tri ženske

V javnosti in po družbenih omrežjih se v zadnjem času pojavljajo različne zavajajoče informacije glede zdravljenja oseb zaradi zapletov po cepljenju proti covid-19. Med drugim so se pojavile informacije, da naj bi v jeseniški bolnišnici zaradi zapletov po cepljenju zdravili dve mladoletnici in odraslo žensko.

V Splošni bolnišnici Jesenice so pojasnili, da so v obdobju po cepljenju res zdravili 17-letnico, vendar ne zaradi krvnih strdkov, kot izhaja iz spletnih zapisov, temveč zaradi slabosti in glavobolov. Zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja so hospitalizirano mladoletnico že odpustili v domačo oskrbo. Ni pa bilo nobenih krvnih strdkov, so zagotovili v bolnišnici.

Na spletnem portalu 24ur.com so prejeli tudi sporočilo, da naj bi se prav tako v jeseniški bolnišnici zaradi tromboze po cepljenju zdravilo tudi 12-letno dekle. V bolnišnici so pojasnili, da res zdravijo mlajšo mladoletnico s trombozami, ki pa ima te težave že dlje časa.

"Zaenkrat ne sumimo, da bi bile težave povezane s cepljenjem. Vsekakor bomo v primeru, da bo sum izražen, ustrezno ukrepali," so za STA pojasnili v bolnišnici in pojasnili, da je bolnica v terapevtsko diagnostičnem postopku v sodelovanju s terciarno ustanovo, ki še ni zaključen.

Odrasle bolnice cepljene s cepivom Jannsen ni na Jesenicah

Pojavila se je tudi informacija, da na Jesenicah po cepljenju s cepivom Janssen zdravijo odraslo žensko, vendar so v jeseniški bolnišnici zagotovili, da takšne bolnice pri njih ni.

Lažne informacije tudi v Novi Gorici

Konec prejšnjega tedna so na lažne informacije glede posledic cepljenja opozorili tudi v novogoriški bolnišnici, kjer je šest dni po porodu umrla 28-letnica, ki naj bi bila nekaj dni pred porodom cepljena s cepivom Janssen.

Pojasnili so, da je v njihovi bolnišnici šest dni po porodu umrla 42-letnica, ki je bila sprejeta zaradi zapletov v nosečnosti, ti pa niso bili povezani s cepljenjem. Žensko so v bolnišnično obravnavo sprejeli 16 dni pred pričakovanim datumom poroda, dan pred sprejemom pa je bila cepljena s prvim odmerkom cepiva Pfizer.