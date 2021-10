Ema odobrila poživitveni odmerek, a ne za vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom pa je Ema ob cepivu Pfizerja odobrila še cepivo proizvajalca Moderna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poživitveni odmerek cepiva proizvajalcev Moderna in Pfizer/BioNTech za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je Ema odobrila najmanj 28 dni po cepljenju z drugim odmerkom. Dva odmerka pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, vključno z ljudmi, ki so imeli presaditev organov, včasih namreč ne zadostujeta za tvorbo zadostnega števila protiteles.

Cilj poživitvenega odmerka je sicer obnovitev zaščite po določenem obdobju od prejema cepiva proti covidu-19. "O poživitvenem odmerku cepiva proti covidu-19 lahko razmišljamo pri ljudeh, starih 18 let in več, vsaj šest mesecev po drugem odmerku," je v izjavi zapisala Ema. Sporočili so, da bodo odločitve o uporabi poživitvenega odmerka sprejemali javni zdravstveni organi na nacionalni ravni.

Strokovnjaki so ocenili, da se raven protiteles poveča ob uporabi poživitvenega odmerka, je še zapisala Ema.

Evropska agencija za zdravila poleg tega ni ugotovila nobenih povezav med vnetjem srca in cepivi proti covidu-19. Sporočili so, da možne stranske učinke vseeno pozorno spremljajo, poroča AFP.

Več evropskih držav je sicer že začelo cepiti ranljive skupine s poživitvenim odmerkom, vključno s Slovenijo.

Ema je doslej za uporabo v EU odobrila štiri cepiva, in sicer proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Janssen Pharmaceutica NV.