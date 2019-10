"Zaskrbljujoče je, če mediji diktiramo delo tožilstva" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primeri Zorana Jankovića kažejo na nepripravljenost samega kazenskega sistema, policije, tožilstva, sodišč na preiskovanje gospodarskega kriminala. Epiloga še lep čas ne bo, saj pri nas kazenski postopek zaradi okorne zakonodaje ter tudi počasnega dela policije in tožilstva teče počasi, meni urednik medija Podcrto.si Anže Voh Boštic.

V zadnjem tednu, nekaj dni po odmevni oddaji Tarča na temo nepravilnosti pri gradnji ljubljanskega športnega parka Stožice ter pred današnjo oddajo Tarča o (ne)ukrepanju organov pregona, je specializirano tožilstvo vložilo dve obtožnici zoper Zorana Jankovića. V prvi zadevi gre za davčno zatajitev, v drugi za sum nepravilnosti pri sanaciji gramozne jame v Stožicah, je včeraj poroča RTV Slovenija.

"Obtožnici sta bili vloženi po medijskih objavah o Stožicah. Zaskrbljujoče je, če mediji diktiramo delo tožilstva. Zakaj niso bile obtožnice vložene prej," je tajming komentiral urednik medija Podcrto.si Anže Voh Boštic.

Kaj očitajo ljubljanskemu županu?

Tudi če bodo zdaj še nepravnomočne obtožnice zoper Zorana Jankovića zdržale njegovo pritožbo in bodo primeri prišli na sodišče, bomo na epilog čakali še lep čas, meni Voh Boštic. Foto: STA Obe zadevi sta že precej stari, kar upravičuje dvom, zakaj so obtožnici vložili prav zdaj.

V zadevi Mercator policija in tožilstvo preiskujeta sum nepravilnosti pri preprodaji 47 tisoč delnic Mercatorja v letu 2006. Janković naj ne bi prijavil 700 tisoč evrov dobička, s čimer naj bi utajil več kot sto tisoč evrov davka. Pri tem naj bi mu pomagal sin Damijan Janković, zato naj bi ovadili tudi njega. Sodna preiskava je bila končana oktobra lani, tožilstvo se je torej leto dni odločalo, ali vloži obtožnico in se zdaj odločilo.

Druga zadeva pa je vezana na sanacijo gramozne jame v Stožicah. Tožilstvo Jankoviću očita, da naj bi izrabil svoj položaj, da bi družbi Grep pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun izvedenih del družbe Grep glede sanacije gramozne jame po sistemu "na ključ". Konec marca so prejeli spis po končani sodni preiskavi, zdaj - dobre pol leta kasneje - pa so tudi v tej zadevi vložili obtožnico.

Prispevek novinarja Planeta Vitomirja Petrovića o novih obtožnicah:

Niti blizu konca

Tudi če bodo zdaj še nepravnomočne obtožnice zoper Jankovića in sodelavce zdržale pritožbe obrambe in bodo primeri prišli na sodišče, bomo na epilog čakali še lep čas, meni Voh Boštic.

"Zdaj bo trajalo še nekaj časa, da bodo obtožnice pravnomočne, če bodo, potem pol leta čakanja na začetek sojenja. Po sodbi na prvi stopnji praviloma sledi pritožba, ki jo obravnava drugostopenjsko višje sodišče. Lahko traja še tri ali štiri leta," pravi.

Na vprašanje voditeljice Planet TV, ali lahko razloge za dolgotrajno mencanje organov pregona pri zadevah zoper ljubljanskega župana govorimo o mafijskem ozadju, je dejal, da ne bi šel tako daleč. Po njegovem mnenju to bolj kaže na na nepripravljenost samega kazenskega sistema, policije, tožilstva, sodišč na preiskovanje gospodarskega kriminala. Pri nas namreč kazenski postopek zaradi okorne zakonodaje ter tudi počasnega dela policije in tožilstva teče počasi. Relativno enostavne

Še trije odprti postopki

Julija je tožilstvo zoper Jankovića in soobtožene vložilo tudi obtožnico zaradi nakupa prostorov za hladilno strojnico v Stožicah, na katero so se vpleteni pritožili.

V zadevi Stožice, kjer tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin, pa je obtožnica pravnomočna, a je menjava sodnice na zahtevo obrambe zamaknila začetek sojenja.

Medtem je v zadevi Gratel sodišče marca letos izdalo oprostilno sodbo, a se je tožilstvo pritožilo.

En poraz in en avtogol tožilstva

V zadnjem desetletju je specializirano tožilstvo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića sprožilo vrsto postopkov, mestno hišo so večkrat obiskali kriminalisti, ki so preiskovali posle iz časov njegovega vodenja Mercatorja in nato dolgoletnega županovanja v prestolnici.

Ljubljanski župan je vse očitke v javnosti zavračal in do zdaj iz dveh zadev, ki sta prišli na sodišče, že izšel kot zmagovalec.