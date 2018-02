Zaradi smrtne nesreče v Luki Koper ovadili dve osebi

Koprski kriminalisti so v zvezi z delovno nezgodo na območju koprskega pristanišča julija lani, ki je imela za posledico smrt delavca, na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 48-letnega državljana Slovenije in 59-letnega državljana BiH zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do osmih let, so sporočili s koprske policijske uprave.

V julijski nesreči je bil kot žerjavist udeležen tudi sindikalist Mladen Jovičić, proti kateremu je uprava Luke Koper prejšnji teden začela postopek izredne odpovedi delovnega razmerja, nato pa postopek ustavila in napovedala izpodbijanje zadnje delavčeve pogodbe o zaposlitvi na sodišču.