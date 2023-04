Zaradi prirejenega razpisa za napravo za magnetno resonanco Mekicar prejel izredno odpoved

Smiljana Mekicarja, ki je v uradu zaposlen kot vodja projektov za medicinske naprave, naj bi o izredni odpovedi v petek obvestil direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder. Po poročanju Televizije Slovenija naj bi bil Mekicar v suspenzu do petka, ko ga v uradu čaka zagovor.

Pred časom so v uradu za nadzor, kakovost in investicije zaradi suma favoriziranja enega od dobaviteljev aparatur za magnetno resonanco ustavili nakup v vrednosti okoli 40 milijonov evrov. Pogoji razpisa naj bi bili prilagojeni oziroma kar "prepisani" iz kataloga enega od petih ponudnikov naprav. Gre za podjetje Siemens.

Javno naročilo, ki ga je vodil Mekicar, je urad naznanil protikorupcijski komisiji in Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Mekicar je obtožbe na svoj račun označil za brezpredmetne in neutemeljene.

Mekicar, skupina radiologov in vodja urada Aleš Šabeder vpletenost v prirejanje razpisa zanikajo.

Ker naj bi bil razpis prilagojen določenemu ponudniku, so postopke naročila ustavili in podali prijavo

Na ministrstvu za zdravje so prve dejavnosti za nabavo naprav za magnetnoresonančno slikanje začeli spomladi 2022. Ugotovili so, da v 13 javnih zdravstvenih zavodih potrebujejo dodatne naprave, zato so se septembra odločili za nabavo 16 naprav za magnetno resonanco. Skupina, ki so jo sestavljali radiologi iz zavodov, za katere je predvidena nabava naprave, je pripravila tehnične specifikacije, ki so bile s pozivom v začetku novembra 2022 posredovane potencialnim ponudnikom, in sicer družbam Echo Son, GH Holding, Gorenje GTI, Siemens Healthcare, Mideas in Mevi.

Pred objavo javnega naročila so v uradu za nadzor, kakovost in investicije želeli ugotoviti izpolnjevanje zakonskih zahtev iz zakona o javnem naročanju, zato so v začetku februarja 2023 izvedli informativno povpraševanje. Ponovni poziv so posredovali istim potencialnim ponudnikom kot novembra 2022, pri čemer je od omenjenih potencialnih ponudnikov le podjetje Siemens Healthcare posredovalo ponudbo za vseh 16 naprav z zneski in dobavnimi roki.

Očitki so nakazovali, da je bil razpis prilagojen določenemu ponudniku, torej podjetju Siemens, zato je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu postopke priprave in izvedbe javnega naročila takoj ustavil ter podal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad.