Zaradi petard je pes pobegnil, na cesti pa ga je povozil avto #video

Psa Luna in Ice sta najboljša prijatelja in imata veliko skupnega. Tudi to, da ne marata petard. Njuna lastnica ju zato te dni ne spušča s povodca. "Vsakemu se lahko zgodi, da mu petarda poči v roki in ostane invalid do konca življenja. Lahko se zgodi, da nekdo zaradi tega izgubi družinskega člana, kužki so za nas družinski člani," je dejala Klavdija Majhenič iz Društva za zaščito živali Maribor. Šestletni Ice bi ob poku petarde zagotovo pobegnil.

Foto: Planet TV Tudi Nika Čukur, žena znanega raperja 6packa, svoja kužka Spira in Tončija te dni še posebej skrbno varuje. Najhujšega si ne upa niti predstavljati. "Petarde so za debile in s tem, ko pokaš s petardami, dokazuješ samo, da si res največji debil," je dejala Nika.

Nepričakovan pok je za vse živali, ne le domače, ekstremen stres. V zavetišču je lahko še posebej hudo. Kot je povedal Tomaž Kristanič iz mariborskega zavetišča, v zvezi s tem debata ni mogoča. "Že en sam plosk je dovolj, da se naenkrat razburi cela vrsta psov. Mislim pa, da en plosk ni niti približno primerljiv z enim močnim pokom rakete," je dejal.

Zaradi pokanja vsako leto zbeži več živali

Žival se odzove nepričakovano. Psi se lahko v paniki snamejo s povodca, preskočijo ograjo in zbežijo. Živali zbežijo, v zavetišču pa imajo vsako leto okoli božiča in velike noči porast novih, ki jih zaradi tega sprejmejo. Če imajo srečo, pristanejo v zavetišču, kjer najdejo lastnika, nečipirane živali pa nov dom. A številni sreče nimajo in pristanejo pod avtomobilskimi kolesi.

Namesto petarde raje vrzite briket

"Pozivam vse, da petarde mečejo čim manj ali pa sploh ne. To peticijo, ki je proti petardam, sem tudi sama podpisala in jo podpiram," je dejala Nika Čukur, ki vsem, ki nameravajo kupiti petarde, namenja "jasen in glasen ne". "Raje vrzite briket oziroma darujte kakšnemu društvu ali sami pomagajte kakšni družini, ki nima, s tem pa prihranite muke živim bitjem," je svetovala Klavdija Majhenič iz mariborskega zavetišča.

In čeprav se zdi, da je pokanja s pirotehničnimi sredstvi iz leta v leto manj, je vsaka petarda za te kosmatince še vedno ena petarda preveč.