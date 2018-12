21-letniku zasegli več kot tisoč petard

Mariborski policisti so v zadnjih dneh na območju Šentilja zasegli večjo količino različnih vrst pirotehničnih izdelkov, ki so v Sloveniji prepovedani.

Že pretekli teden so dvema Hrvatoma, starima 38 in 40 let, zasegli skupno več kot sto kosov različnih vrst petard. Včeraj pa so več kot 1.200 kosov različnih vrst petard zasegli 21-letnemu slovenskemu državljanu.

Proti kršiteljem so policisti uvedli prekrškovne postopke in jim izdali 400 evrov globe.