Iz Hotela Delfin je v morje v izolski marini v pol leta odteklo več kurilnega olja, kot so ocenjevali decembra po napaki pri menjavi ventila. Časnika Delo in Primorske novice navajata ocene, da naj bi šlo za 30 tisoč litrov. Olje je verjetno še v zemljini. Okoljski inšpektor primer še obravnava, sanacijske ukrepe še pripravljajo.

V Marini Izola so prejšnji teden opazili oljne madeže in zaznali vonj po nafti. O tem je bil obveščen tudi okoljski inšpektor, ta je opravil izredni nadzor. Kot so potrdili na inšpektoratu za okolje in energijo, je bil pri tem prisoten tudi vodja vzdrževanja Hotela Delfin, ki je pojasnil, da je decembra iz cisterne verjetno steklo več kurilnega olja, kot so ocenjevali takrat, ter da je preostala količina olja še vedno v zemljini in se predvsem v času padavin izpira v morje.

Pojasnil je tudi, da so takoj po zaznavi oljnih madežev v morju te s pregradami zajezili in da zajezeno kurilno olje odstranjujejo s pivniki. Predstavniki hotela so inšpektorju predložili tudi poročilo o strokovnem pregledu in analizo stanja onesnaženosti, ki je bilo izdelano v začetku februarja. Takrat opravljen sondažni izkop ni pokazal onesnaženosti zemljine s kurilnim oljem, so pojasnili na inšpektoratu.

Kljub sanaciji kurilno olje izteklo v morje

Decembra je inšpektor ugotovil, da je prišlo do tehnične okvare novega ventila regulacije tlaka kurilnega olja, zaradi katere je kurilno olje pronicalo in se iztekalo v bližnji meteorni jašek, po njem pa je izteklo v morje. Takrat so ocenjevali, da je izteklo tri tisoč litrov goriva.

Inšpektor je Hotelu Delfin odredil sanacijo podzemnega jaška nad rezervoarjem kurilnega olja, tako da se ob iztekanju iz cevovodov lahko prepreči nenadzorovano razlivanje nevarne tekočine v okolje. Hotel je oba jaška saniral, uredil betonsko podlago in ju zatesnil. V jašek so namestili tudi vodno tipalo, ki ob morebitnem zamakanju takoj izklopi črpalke ter sproži zvočni in svetlobni alarm. Zatesnili so tudi pokrove jaška, so pojasnili na inšpektoratu.

Kako se je količina izteklega olja od takrat povečala, še niso dokončno ugotovili.