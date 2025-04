Po napovedih vremenoslovcev bo danes proti jutru večinoma od minus tri do minus ene stopinje Celzija, v mraziščih pa lahko tudi okoli minus šest. Le na Goriškem in ob morju bo temperatura ostala malo nad ničlo. Zjutraj je v zatišnih legah v notranjosti Slovenije tako mogoča pozeba, je v nedeljo opozoril dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Razmeroma hladni jutri bosta tudi torkovo in sredino, vendar predvidoma ne tako izrazito hladni kot današnje. Foto: Bojan Puhek

Teoretično lahko vse temperature pod minus eno stopinjo Celzija pri cvetočih rastlinah in minus eno in pol stopinje pri še zaprtih cvetovih povzročijo poškodbe plodičev oziroma cvetov ali mladih poganjkov pri jagodičju, je v preteklih dneh opozorila kmetijska stroka.

Poškodovanost rastlin zaradi nizkih temperatur je sicer odvisna od sadne vrste in sorte, njenega razvojnega stadija ter trajanja obdobja nizkih temperatur.

Oroševanje in ogrevalni sistemi

Večina pridelovalcev nima možnosti uporabe aktivne zaščite proti spomladanski pozebi, ki je pogojena s strokovno in pravočasno uporaba oroševalnega sistema, lahko pa z nekaterimi ukrepi vendarle vplivajo na zmanjšanje škode, ki bi jo spomladanska pozeba povzročila, so v preteklih dneh opozarjali kmetijski strokovnjaki in priporočili več ukrepov.

Eden izmed najučinkovitejših načinov boja proti izgubi pridelka zaradi nizkih temperatur je oroševanje, ki pa ima tudi določene omejitve, je v pregledu ukrepov za zaščito pridelka pred pozebo zapisala profesorica na Biotehniški fakulteti Metka Hudina. "Za pravilno oroševanje je potrebna zadostna količina vode. Oroševanje je učinkovito le ob brezvetrju oz. le ob zelo šibkem vetru," je opozorila. Dodala je, da v primeru nepravilnega oroševanja lahko škodo še povečamo.

Eden od mogočih ukrepov proti pozebi so tudi ogrevalni sistemi, pri čemer morajo grelna telesa zaradi velikih toplotnih izgub oddajati bistveno več toplote, kot se jo dejansko izgubi iz sadovnjaka ponoči. "Zaradi teh izgub je ta način zaščite izjemno drag. Uporabljamo lahko peči na različna goriva, kot so olje, plin, briketi, drva itn." je zapisala profesorica. Dodala je, da se pogosto uporabljajo tudi parafinske sveče, ki pa so zelo drage ter primerne le za kratkotrajne in zanesljive pozebe, njihov učinek pa je optimalen le ob brezvetrju.

Ob inverziji se da pozebo preprečiti tudi z uporabo horizontalnih vetrnic, ki mešajo hladnejši zrak pri tleh s toplejšim zrakom višje, vendar so vetrnice, kot navaja Hudina, učinkovite le, ko hitrost vetra ne presega 2,5 metra na sekundo. Dimljenje sadovnjakov medtem ustvarja umetno meglo, ki zadržuje toploto v nasadu. "Ta metoda je danes zastarela in za okolje škodljiva, saj so jo uporabljali predvsem za preprečevanje pozeb v dolinah v brezvetrju," je zapisala v sporočilu za javnost.

Uporaba biostimulantov na podlagi aminokislin ali na podlagi alg

Za biostimulante na osnovi aminokislin strokovnjaki priporočajo, da se uporabijo vsaj dvakrat, z začetkom v fazi pojava prvih lističev preventivno, ne glede na mogočo pozebo. "Ob napovedani pozebi uporabimo pripravke na osnovi aminokislin dva dneva pred napovedano pozebo. Zelo pomembno je, da uporabimo pripravke, ki vsebujejo velik delež prostih aminokislin, še zlasti glicina, prolina in hidroksiprolina," je poudarila Hudina.

Uporabo biostimulantov na osnovi izvlečka morskih alg pa se priporoča kot preventivo (dvakrat na začetku brstenja) ali/in po škodi zaradi nizke temperature (dvakrat v razmiku od petih do sedmih dni). Hudina svetuje, da se izbirajo pripravki, ki vsebujejo čim večji delež suhe snovi.

"Če nimamo zgrajenega oroševalnega sistema, ogrevalnih sistemov ali drugih načinov zaščite nasada pred nizkimi temperaturami, lahko uspešno zmanjšamo posledice nizkih temperatur z uporabo biostimulantov na podlagi aminokislin in alg," je poudarila.