Še vedno je povečan promet na meji s Hrvaško

Cesta Novo mesto - Metlika bo med Dolnjo Težko Vodo in Jugorjem pri Metliki zaradi prireditve zaprta do 20. ure. Zapora bo tudi v nedeljo, med 6. in 21. uro. Obvoz je urejen na relaciji Novo mesto-Dolenjske Toplice-Črnomelj-Metlika.

Na cesti Črna na Koroškem-Mežica bo zaradi rekonstrukcije ceste zaprt odsek Žerjav Mežica predvidoma do nedelje do 15. ure. Obvoz bo urejen.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad tremi tonami in pol in avtobuse med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Gneča že navsezgodaj

Jutranja nesreča na primorki se je zgodila nekaj po 8. uri zjutraj. Iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste so opozarjali na previdnost zaradi vozil na odstavnem pasu.

Na avtocesti v smeri proti Obali so nastajali zastoji. ''Vozite previdno,'' so sporočali iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Zastoji so bili tudi na ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in počivališča Barje proti Primorski ter do nekdanje cestninske postaje Log. Kolona vozil je bila dolga okoli dva kilometra.

Na primorski avtocesti so še vedno zastoji. (Foto: cestna kamera, PIC)