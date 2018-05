Na Ptuju poplavilo več kot 200 hiš, razdelili so 600 protipoplavnih vreč

Na Štajerskem in v Pomurju so sinoči nevihte z močnejšimi nalivi zalile več kot 200 stanovanjskih objektov. Vremenoslovci so do poznega večera našteli več kot 15 tisoč strel. Zaradi poplavljenega cestišča je bila zaprta cesta Maribor-Vurberk-Ptuj med Vurberkom in Ptujem.

Najhuje je bilo sinoči v okolici Ptuja in na severovzhodu države, kjer so nastajale nevihtne celice z izrazitejšimi odboji.

Območje mesta Ptuj je okoli 18. ure zajelo močno neurje z obilnim dežjem. S čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih prostorov so imeli zato precej dela tamkajšnji gasilci, saj je voda zalila 48 stanovanjskih objektov. Gasilci so vodo izčrpali in s peskom napolnili 600 protipoplavnih vreč. Postavili so jih na kritična mesta, nekaj vreč pa razdelili občanom.

Gasilci so morali izčrpati vodo tudi iz 20 stanovanjskih objektov v naseljih Hajdoše in Skorba, iz 30 kleti v naseljih Tržec in Jurovci, iz 22 kleti stanovanjskih hiš v naselju Zgornja in Spodnja Hajdina, iz 29 kleti v naseljih Njiverce in Kidričevo, iz 12 kleti v naselju Videm, iz 20 objektov v naseljih Hajdoše in Skorba. Meteorna voda je zalila več kot 200 objektov.

Ob zelo intenzivnih padavinah so močneje naraščali hudourniški vodotoki s povirji na Pohorju, zahodnem delu Slovenskih Goric ter Halozah.

V Ljubljani je že popoldne zaradi zamašenih prepustov voda zalila hodnik, garderobo in kopalnico osnovne šole v Dečkovi ulici. Zaradi udara strele je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Železnikarjevi ulici v Ljubljani. Gasilci so požar ostrešja površin okoli 50 kvadratnih metrov pogasili ter prekrili streho z folijo in platnom.