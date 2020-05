Zaradi kršitev poostren nadzor na meji z Italijo

Večji nadzor na posameznih gozdnih, poljskih in kolesarskih poteh na Krasu bodo opravili zaradi dogajanja prejšnji konec tedna, ko so domačini na območju občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Komen zaznali večje število italijanskih državljanov, ki so v nasprotju z odredbami prestopali italijansko-slovensko mejo, poroča STA.

Večinoma je šlo za posameznike, ki so peš, na kolesih ali motorjih prečkali mejo v gozdu ali na kmetijskih poteh. Kot so zapisali v regijskem štabu CZ za Notranjsko naj bi šlo za kar nekaj sto primerov kršitev.

Na večje prehajanje državne meje so regijski štab opozorili tudi kraški župani, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko Sandi Curk. Pripadniki CZ bodo morebitne kršitelje, ki jih bodo odkrili, le opozarjali na kršitve.