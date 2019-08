Zaradi izpada elektrike ne deluje sistem uprave za javna plačila

Spletna stran uprave, ki s svojim sistemom skrbi za vse transakcije s proračunskimi uporabniki, je trenutno nedostopna. Danes zjutraj je namreč prišlo do izpada električnega napajanja na Cankarjevi ulici v Ljubljani, razlog za to pa naj bi bila napaka na ključnem delu električne napeljave. Po izpadu se ni izvedel avtomatski preklop na agregatsko napajanje, so za 24ur.com pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo plače javnim uslužbencem zagotovo nakazane

Na ministrstvu za finance so zagotovili, da bodo plače javnim uslužbencem v ponedeljek kljub težavi "nedvomno nakazane na transakcijske račune". Na terenu so po navedbah ministrstva za javno upravo že vzdrževalci direktorata za informatiko in direktorata za stvarno premoženje ter ekipe Elektra Ljubljana, ki odpravljajo napako.

"Po zagonu agregatov so naši sodelavci s področja informatike nemudoma začeli postavljati strežnike, vendar se je zaradi nihanja električnega toka pojavil še en izpad ene faze in posledično so sistemi neodzivni," so še sporočili. Trenutno še vedno čakajo, da se spet vzpostavi električno omrežje, nato pa bodo začeli s postavljanjem strežnikov.

Medtem celotna uprava prehaja na rezervni sistem, ki bo predvidoma vzpostavljen v nekaj urah. Izpad elektrike po besedah ministrstva za finance ne bo vplival na varnost podatkov v sistemu uprave za javna plačila. Zatrjujejo, da sistem tako ostaja varen, škode pa naj zaradi začasne nedosegljivosti ne bi bilo.